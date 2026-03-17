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वेडिंग सीजन ब्लैक आउटफिट के साथ होंठों पर लगाएं ये 5 तरह के ट्रेंडी लिपस्टिक शेड्स, खिल उठेगा चेहरा

Trendy Lipstick Shades: वीकेंड सीजन में लड़कियां सबसे सुंदर लगना चाहती हैं आज आपको बताते हैं ब्लैक आउटफिट के साथ होंठों पर कौन-कौन सी लिपस्टिक शेड्स को आप लगा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:02 AM IST
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वेडिंग सीजन ब्लैक आउटफिट के साथ होंठों पर लगाएं ये 5 तरह के ट्रेंडी लिपस्टिक शेड्स, खिल उठेगा चेहरा

Trendy Lipstick Shades:  वेडिंग सीजन आते ही लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं. लड़कियां किसी भी चीज में किसी से भी कम नहीं दिखना चाहती है. कई लड़कियों को ब्लैक कलर काफी ज्यादा पसंद होता है और अक्सर उनके पास ज्यादातर इसी कलर के कपड़े भी होते हैं. शादी में आपका लुक एकदम परफेक्ट होना चाहिए. अगर आप भी एकदम क्लासी और ग्लैमर दिखना चाहती हैं, तो आज आपको बताते हैं कि ब्लैक आउटफिट के साथ में आप कौन सी लिपस्टिक शेड को लगा सकती हैं. जो आपके लुक को सबसे खास और हटके बना देगी. ब्लैक ड्रेस के साथ सही मेकअप अगर हो जाए, तो आपका लुक पूरा खिल जाता है. 
 

ब्लैक आउटफिट के साथ ट्रेंडी लिपस्टिक शेड्स
 

1. न्यूड लिप शेड

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अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बेडिंग सीजन मे ब्लैक कलर की साड़ी पहनते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए, तो आप न्यूड लिप शेड को लगा सकते हैं. ये आपके लुक को काफी ज्यादा निखार देगा. आप इसको कहीं भी लगाकर जा सकते हैं. 
 

2. रेड लिप शेड

रेड लिप शेड आपके पूरे लुक को बदलने का दम रखती है. अगर आप वेडिंग में जाने के लिए ब्लैक कलर की साड़ी को पहन रही हैं, तो आप रेड लिप शेड को लगा सकती हैं. इसको लगाते ही आप बेहद ही खूबसूरत नजर आएंगी.
 

3. पिंक लिप शेड

ब्लैक आउटफिट के साथ में अगर आप होंठों पर लगाने के लिए कुछ मैचिंग सा खोज रही हैं, तो आपके लिए पिंक लिप शेड एकदम बेस्ट रहेगा. आपके ओवर ऑल लुक को बदलकर एक अलग ही ग्रेसफुल बना देगा. 
 

4. वाइन लिप शेड

वाइन लिप शेड को भी आप लगा सकती हैं ये आपकी खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ाएगी और ब्लैक आउटफिट के साथ ये भी खूब जचेगा. हर फंक्शन में अगर आप कुछ अलग लुक चाहती हैं, तो ये आप लगा सकती हैं.
 

5. ब्राउन लिप शेड

ब्राउन लिप शेड लड़कियां डेली में भी लगाकर जाती हैं. अगर किसी खास शादी में अपने लुक को खूबसूरत रखना चाहती हैं, तो आप ब्राउन लिप शेड को लगाकर जा सकती हैं. आपके लुक को एकदम सोबर बना देगा. लड़कियों के लिए ये एकदम बेस्ट रहेगी. ये लुक को एकदम क्लासी बना देगा. इस शेड्स को लगाने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेंगे और लड़कियां आपकी कॉपी भी करेंगे. 
 

ये भी पढ़ें:  नवरात्रि में ऑफिस लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्राई करें ये 5 तरह की रेड साड़ियां

 

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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