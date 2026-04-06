बिटिया रानी के पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए फटाफट से बनवा लें ये मल्टीकलर पायल, देखिए 2026 के लेटेस्ट डिजाइन

Multicolor Payal Designs: आजकल का फैशन काफी ज्यादा बदलता जा रहा है और ऐसे में लोग तरह-तरह की चीजों में बदलाव को करके अपने फैशन को सबसे हटके बनाना चाहते हैं. पैरों की खूबसूरती को और निखारने के लिए पायल पहनना लोग पसंद ज्यादा करते हैं. बदलते फैशन ट्रेंड के साथ पायल का भी डिजाइन और कलर बदलता जा रहा है. साल 2026 में मल्टीकलर पायल का ट्रेंड लड़कियों के बीच काफी ज्यादा चल रह है. इसको पहनने के बाद पैरों की खूबसूरती काफी तेजी से बढ़ जाती है.



अगर आप भी अपनी बिटिया रानी के लिए पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पायल बनवाने की सोच रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिजाइन आपको बनवाना चाहिए, तो आप मल्टीकलर पायल डिजाइन को पहन सकती हैं. इसको पहनने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा.



मल्टीकलर पायल के लेटेस्ट डिजाइन



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1. मल्टीकलर सर्कुलर स्टोन पायल डिजाइन

बिटिया रानी के पैरों की खूबसूरती को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मल्टीकलर सर्कुलर स्टोन पायल डिजाइन को पहन सकती हैं. ये डिजाइन दिखने में भी सुंदर लगता है. आप डिजाइन को कहीं भी पहनकर जा सकती हैं.



2. मल्टीकलर घुंघरू पायल डिजाइन

आप अपने पैरों में मल्टीकलर घुंघरू पायल डिजाइन को भी आप पहन सकती हैं. पायल डिजाइंस का क्रेज अधिकतर महिलाओं को काफी ज्यादा होता है तो आप 2026 के लेटेस्ट डिजाइन को पहन सकती हैं.



3. क्रिस्टल बीड मल्टीकलर पायल

क्रिस्टल बीड मल्टीकलर पायल को भी आप पहन सकती हैं. ये पायल दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है. सोशल मीडिया पर ये डिजाइन काफी तेजी से वायरल होता है. अपने किसी भी ट्रेडिशनल या एथनिक आउटफिट के साथ आप आसानी से पहन सकती हैं.



4. सिल्वर मल्टीकलर पायल

अगर आप पैरों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिल्वर मल्टीकलर पायल के डिजाइन को पहन सकती हैं. दिखने में भी ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और आपकी बिटिया पहनेगी तो पैरों में चार-चांद लग जाएंगे.



5. स्टोन मल्टीकलर पायल

स्टोन मल्टीकलर पायल को भी आप पहन सकती हैं. ये पायल पहनने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा और आपके पैरों की भी खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)