हर लड़की को जरूरत पता होने चाहिए साड़ी बांधने के ये 5 फैंसी तरीके, देखकर हर कोई कहेगा 'सो ब्यूटीफुल'

Saree Draping Styles: साड़ी पहनना महिलाओं को खूब पसंद होता है. त्योहार, शादी, ट्रिप में भी अलग-अलग तरह की साड़ियों को पहनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अधिकतर एक ही तरह की साड़ियां हमेशा पहनती हैं, जिससे उनका लुक उस तरीके से नहीं आ पाता है. अगर आप एक लड़की हैं, तो आपको साड़ी बांधने के ये अलग-अलग फैंसी तरीकों के बारे में जरूर पता होने ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.



साड़ी बांधने के फैंसी तरीके



1. बेल्टेड ड्रेप साड़ी

अगर आप साड़ी में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आप इस तरीके से बेल्टेड ड्रेप साड़ी को आप पहन सकती हैं. कमर पर बेल्ट को बांधने के बाद आपका लुक स्टाइलिश हो जाता है.



2. डबल पल्लू ड्रेप साड़ी

अगर आप साड़ी में रॉयल और एलिगेंट लुक को पाना चाहती हैं, तो आप डबल पल्लू ड्रेप साड़ी को पहन सकती हैं. आपके हर एक लुक में चार-चांद लगाने के लिए ये मददगार हो सकता है.



3. लहंगा स्टाइल ड्रेप साड़ी

अगर आप साड़ी में लहंगा जैसा लुक पाना चाहती हैं, तो आप लहंगा स्टाइल साड़ी को ड्रेप करके पहन सकती हैं, दिखने में ये बेहद ही खूबसूरत नजर आती है.



4. फॉर्मल ड्रेपिंग साड़ी लुक

ऑफिस में पहनकर जाने के लिए आप फॉर्मल ड्रेपिंग साड़ी लुक को भी कैरी कर सकते हैं. आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से बेल्ट लगाकर भी इसको स्टाइल कर सकते हैं.



5. टॉप ड्रेपिंग साड़ी लुक

अगर आप अपने लुक को स्टाइलिश रखना चाहते हैं, तो आप टॉप के साथ में साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं. ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है. इसको पहनने के बाद आप बेहद ही खूबसूरत लगेंगी. आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं आपको जरूर पहननी चाहिए.