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Fashion Tips: गर्मियों में जींस में कूल दिखने के लिए पहनें ये 5 तरह की फुटवियर, मिलेगा परफेक्ट लुक

Footwear Ideas: गर्मियों में पैरों में काफी ज्यादा पसीना आने लगता है और समझ में भी नहीं आता है कि क्या फुटवियर जो कूल भी लगे और  आराम भी दें. दिखे लेटेस्ट डिजाइन

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:02 PM IST
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Fashion Tips: गर्मियों में जींस में कूल दिखने के लिए पहनें ये 5 तरह की फुटवियर, मिलेगा परफेक्ट लुक

Footwear Ideas:  गर्मियों का मौसम आते ही लोग अपने फैशन और स्टाइल में भी काफी ज्यादा बदलाव कर देते हैं. जींस पहनना अपने आप में ही एक टास्क की बात होती है.कूल और ट्रेंडी दिखने के लिए कई तरह-तरह के चीजें को भी अपनाती हैं. कई महिलाएं ये सोच हैं, कि आखिर जींस के साथ स्टाइलिश दिखने के लिए आखिर ऐसी कौनी सी फुटवियर पहनें जो आपको एक स्टाइलिश लुक देने में मददगार होती है. सही फुटवियर का चुनाव करना बेहद ही जरूरी होता है ये आपके पूरे लुक को बदलने में मददगार होती है. समर सीजन में जींस के साथ स्टाइलिश अगर आपको दिखना है और आप एक फैशन क्वीन दिखना चाहती हैं, तो आप 5 तरह की फुटवियर को पहन सकती हैं. 
 

अगर आप जींस में अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ अलग सा पहनना चाहती हैं, तो आप जींस के साथ में कुछ खास फुटवियर को पहन सकती हैं. ये आपके हर लुक को एक अलग ढंग देने में मददगार होता है आइए आपको कुछ डिजाइन के बारे में बताते हैं.
 

जींस में कूल दिखने के लिए बेस्ट फुटवियर 
 

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1. लोफर्स 

अगर आप समर सीजन में जींस के साथ अपने लुक को एकदम बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप लोफर्स को पहन सकते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह-तरह के कलर वाला लोफर्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी खूबसूरती कई गुना तक बढ़ देगा.
 

2. स्पोर्ट्स शूज

स्पोर्ट्स शूज भी समर सीजन में पहनने के लिए एकदम बेस्ट रहेगा. आपको कंफर्ट देने के साथ-साथ एक अलग लुक देंगे. जींस के साथ स्पोर्ट्स शूज आपको सबसे हटके लुक देगा और इधर-उधर भी चलना-फिरना भी बेस्ट रहेगा.
 

3. स्लाइड सैंडल्स

स्लाइड सैंडल्स को भी आप जींस के साथ में पहन सकती हैं. ये सैंडल्स आपको आराम के साथ-साथ गजब का स्टाइल भी आपको देगा. आजकल की लड़कियां इस तरह की फुटवियर को पहनना काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं.
 

4. व्हाइट स्नीकर्स

जींस के साथ में अगर आप कुछ हटके पहनना चाहती हैं, तो आप व्हाइट स्नीकर्स को पहन सकती हैं. ये आपके लुक को पूरी तरह से बदलकर रख देगा. आप इसको कहीं भी आने-जाने के लिए पहन सकती हैं. ये कॉलेज, ऑफिस या कैजुअल आउटिंग के लिए आप पहन सकती है.
 

5. एस्पाड्रिल्स 

एस्पाड्रिल्स को भी आप पहन सकती हैं. ये आप जींस के साथ पहन सकती हैं. इसको पहनने के बाद आपका लुक बिल्कुल बदल जाता है. ऑफिस या कॉलेज में भी आप पहन सकती हैं.
 

(ये भी पढ़ें:  कॉलेज गर्ल्स स्टाइलिश दिखने के लिए पहन सकती हैं ये कोरियन इयररिंग्स डिजाइन)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में  सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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