इस फेस्टिव सीजन लाखों की भीड़ में दिखें सबसे अट्रैक्टिव, इन आसान टिप्स से पाएं पार्टी रेडी लुक
Festive Makeup Hacks: त्योहारों का मौसम आने वाला है और हर कोई ऐसे मौसम में अपने लुक को खास बनाना चाहता है. खास करके महिलाओं के बीच लाखों की भीड़ में सबसे अलग और खूबसूरत दिखने की होड़ लगी रहती है. आज हम आपको कुछ आसान मेकअप हैक्स बताएंगे जिनके इस्तेमाल से लाखों की भीड़ में आप सबसे अलग और खूबसूरत नजर आएंगी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:27 AM IST
Easy Festive Makeup Hacks:त्योहारों का मौसम आने वाला है ऐसे में बहुत सी महिलाएं अभी से ही अपने फेस्टिवल लुक के लिए शॉपिंग कर रही हैं, तो कई महिलाएं इस कश्मकश में हैं कि वो इस बार अपने लुक को कैसे लाखों की भीड़ में सबसे अलग बनाएं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स और आसान ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसे अपनाकर आप मिनटों में अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं. खास करके फेस्टिव सीजन में आपका लुक भी सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आ सकता है.

क्लीनिंग से करें शुरुआत
मेकअप करने से पहले स्किन को अच्छी तरह से साफ करना ज्यादा जरूरी माना जाता है. फेस वॉश से चेहरा धोकर हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं इससे आपका मेकअप स्मूथ रहेगा और स्किन पर क्रैक्स नहीं आएंगे.

फाउंडेशन 
अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे ना के बराबर हैं और आपको ज्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद है, तो आप चेहरे पर फाउंडेशन अप्लाई करने की जगह बीबी या सीसी क्रीम भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं. बीबी और सीसी क्रीम चेहरे की टोन को बराबर करके आपको एक लाइट ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन देती हैं, जिस पर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर अपना मेकअप बेस तैयार कर सकती हैं.

आखों का मेकअप
आंखों को चेहरे की जान कहा जाता है. ऐसे में इस फेस्टिव सीजन आंखों को थोड़ा बोल्ड लुक देना आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देगा. अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप आईलाइनर की जगह काजल का इस्तेमाल करें और अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप आईलाइनर और काजल दोनों का इस्तेमाल करके अपनी आंखों को एक बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं.

ब्लश और हाइलाइटर
फेस्टिव लुक पाने के लिए आप अपने चेहरे पर ब्लश और हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. शिमरी ब्लश और हाइलाइटर से आपको एक काफी ग्लोइंग और नेचुरल लुक मिलेगा.

लिपस्टिक 
लिपस्टिक के बिना कोई भी मेकअप अधूरा माना जाता है. अगर आपने अपनी आंखों को बोल्ड किया है तो आप लाइट पिंक या न्यूड टोन की लिपस्टिक ही लगाएं और अगर आपने अपनी आंखों पर एकदम लाइट न्यूड मेकअप किया है तो आप लिप्स पर डार्क कलर्स लगाकर अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर सकती हैं.

हाइड्रेशन
इन आसान से मेकअप टिप्स की मदद से त्योहार के मौसम में भी आप अपने लुक को काफी अट्रैक्टिव बना सकती हैं. पर ध्यान रहे, चेहरे को ग्लोइंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिर्फ मेकअप ही जरूरी नहीं है, स्किन को हाइड्रेट रखना भी उतना ही जरूरी है. त्योहारों की भाग-दौड़ के बीच पानी का सेवन लगातार करते रहें जिससे आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

festive makeup hacksparty ready look tips

