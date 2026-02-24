Advertisement
trendingNow13120528
Hindi Newsलाइफस्टाइलफ़ैशन

Fashion Tips: फिट, बैगी या स्किनी! 90% लड़कियां नहीं जानती बॉडी शेप के हिसाब से कौन सी जींस है बेस्ट? जानें

Jeans According To Body Type: अधिकतर लड़कियां ऐसी होती है, जो महंगी-महंगी जींस तो खरीद लेती हैं लेकिन पहनने के बाद लुक वैसा बिल्कुल नहीं आता है जैसे सोचा होता है आइए आपको बताते हैं बॉडी शेप के हिसाब से कौन सी जींस आपके लिए है बेस्ट?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jeans According To Body Type:  फैशन का दौर दिन बा दिन काफी आगे बढ़ता जा रहा है और आजकल की लड़कियां बिल्कुल भी किसी चीज में पीछे नहीं रहती है. हर लड़की के वॉर्डरोब में कई तरह-तरह के स्टाइलिश कपड़े देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे अहम होती है जींस, जिसका परफेक्ट होना बेहद ही जरूरी होता है क्योकि ये आपके लुक को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. बाजारों में कई तरह की जींस के टाइप भी देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप जरूर ये सोचते होंगे कौन सी वाली हमारी बॉडी शेप पर फिट होगी. जींस का ट्रेंड भी और चीजों की तरह हमेशा बदलता रहता है. कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि महंगी से महंगी जींस तो खरीद लेते हैं और फिर उसको पहनने के बाद लुक ठीक सा नहीं आ पाता है ऐसे में पैसे की बर्बादी होती है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको बॉडी शेप के हिसाब से अभी तक भी सही जींस खरीदने का सही तरीका नहीं पता है तो आपको इस खबर में बताते हैं कि आपके लिए कौन सी जींस बेस्ट रहेगी. 

बॉडी शेप के हिसाब से कौन सी जींस है बेस्ट? 
 

1. स्किनी जींस  

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप महंगी-महंगी जींस को खरीदने के बाद भी उससे नाखुश होते हैं और वो ऐसी कोने में कहीं पड़ी रहती हैं, तो अब टेंशन को खत्म करें. स्किनी जींस ये उन बॉडी शेप पर ज्यादा बेस्ट लगती हैं, जो पतले या एथलेटिक फिगर वाले होते हैं. 
 

2. बैगी जींस 

बैगी जींस भी हर बॉडी शेप पर सही ठीक लगती है. आजकल इस तरह की जींस भी काफी ज्यादा ट्रेंड पर है. इस टाइप की जींस कूल और रिलैक्स्ड लुक पाने वालों के लिए बेस्ट हैं. ये जींस नीचे से फैली-फैली होती है.
 

3. स्ट्रेट फिट जींस 

स्ट्रेट फिट जींस अधिकतर लड़कियों को पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है. कैजुअल आउटिंग या कहीं खास जगह पर जाने के लिए ये बेस्ट होती है. आपको बता दें ये लगभग सभी बॉडी टाइप वाली महिलाओं के लिए बेस्ट है.
 

4.  स्ट्रेट-लेग जींस 

स्ट्रेट-लेग जींस आपके लुक को हटके दिखाने के लिए एकदम बेस्ट होती है. ये जींस उन लोगों पर ज्यादा अच्छी लगती है, जो वर्सेटाइल अपने लुक को चाहती हैं. एक बार आप भी जरूर पहनकर देख सकती हैं. 

ये भी पढे़ंः  Gen Z के बीच तेजी से बढ़ रहा है सिल्‍वर स्टड इयररिंग्स का क्रेज, यहां देखें डिजाइन

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Fashion Tipsjeans according to body shapebest jeans for body type

Trending news

मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं...
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं...
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रॉपगेंडा कहने से पहले तारा को सुनिए
kerala story controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रॉपगेंडा कहने से पहले तारा को सुनिए
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक