मेडिकल की पढ़ाई छोड़ बन गए खरबों के मालिक! जानिए कैसे फैशन की दुनिया के सरताज बने मशहूर डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी
मेडिकल की पढ़ाई छोड़ बन गए खरबों के मालिक! जानिए कैसे फैशन की दुनिया के सरताज बने मशहूर डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी

Giorgio Armani Fashion Icon: जियोर्जियो अरमानी जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से फैशन की दुनिया पर सालों तक राज किया, उनका निधन 4 सितंबर को 91 साल की उम्र में हो गया. पर क्या आप जानते हैं कि अरमानी कभी डॉक्टर बनना चाहते थे और मेडिकल के स्टूडेंट भी रह चुके थे. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने मेडिकल की दुनिया से फैशन की दुनिया में कदम रखा और एक अलग मुकाम बनाया.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:51 AM IST
मेडिकल की पढ़ाई छोड़ बन गए खरबों के मालिक! जानिए कैसे फैशन की दुनिया के सरताज बने मशहूर डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी

Giorgio Armani Fashion Designer: फैशन की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले जियोर्जियो अरमानी की जिंदगी बेहद दिलचस्प रही है. 4 सितंबर को 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन वह अपने पीछे फैशन की विरासत और अरबों की संपत्ति छोड़ गए हैं. एक समय था जब वो फैशन से बहुत दूर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे. मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम शुरू किया और यहीं से अरमानी के फैशन जर्नी की शुरुआत हुई.

बीच में छोड़ दी पढ़ाई
जियोर्जियो अरमानी का जन्म 11 जुलाई 1934 को इटली के मिलान शहर में हुआ था. बचपन से उनका सपना डॉक्टर बनने का था और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू की. करीब दो साल तक पढ़ाई करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इसमें उनका मन नहीं लग रहा है. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

डिपार्टमेंटल स्टोर में किया काम
मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने के बाद अरमानी ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में विंडो ड्रेसर के तौर पर काम करना शुरू किया. इसी काम के दौरान उन्होंने फैशन की बारीकियां समझीं और इस दुनिया का असली अनुभव हासिल किया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

खुद का ब्रांड 
शुरुआती दौर में अरमानी ने कई बड़े डिजाइनर्स के साथ काम किया. लेकिन उनका सपना अपना खुद का ब्रांड बनाने का था और उन्होंने ये सपना पूरा भी किया. अरमानी ने सिर्फ कपड़े ही नहीं डिजाइन किए बल्कि परफ्यूम, घड़ियों, होटल और रेस्तरां तक की दुनिया में भी कदम रखा. उनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेहद पसंद किए जाते हैं.

नेटवर्थ 
फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में जियोर्जियो अरमानी की नेटवर्थ करीब 12.1 बिलियन डॉलर थी. इस वजह से उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर फैशन डिजाइनर्स में होती है. अरमानी का मानना था कि फैशन सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि पहनने वाले को आराम भी मिलना चाहिए. यही सोच उन्हें बाकी डिजाइनर्स से अलग बनाती थी. उन्होंने सिल्क और लिनन जैसे हल्के और आरामदायक फैब्रिक्स से ऐसे कपड़े बनाए जो लोगों को स्टाइलिश लुक देने के साथ ही कंफर्ट भी प्रदान करते थे.

बॉलीवुड सितारों के फेवरेट
अरमानी के डिजाइंस को केवल विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी खूब पसंद किया जाता है. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण अक्सर उनके बनाए आउटफिट्स में नजर आते हैं. रेड कार्पेट हो या कोई बड़ा इवेंट, अरमानी के कपड़ों ने हमेशा सितारों की शान बढ़ाई है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

Giorgio Armani, armani net worth, Giorgio Armani death

