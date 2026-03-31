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न्यूड मेकअप हुआ पुराना! पार्टी में स्मोकी आई लुक पाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने बताएं कुछ कमाल के टिप्स

Smokey Eye Look: आजकल की लड़कियों को पार्टी में स्मोकी आई लुक करके जाना पसंद होता है लेकिन सहीं से नहीं कर  पाती हैं आज आपको बताते हैं कैसे आप पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:39 AM IST
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न्यूड मेकअप हुआ पुराना! पार्टी में स्मोकी आई लुक पाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने बताएं कुछ कमाल के टिप्स

Smokey Eye Look:  हर खास मौके पर जाने के लिए महिलाएं हर किसी से सुंदर दिखना चाहती हैं और उसके लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती है. आकर्षक दिखना हर किसी की चाहत होती है लेकिन मनचाहा मेकअप बहुत कम ही पाती हैं. मेकअप से आपका पूरा लुक एकदम बदलकर रह जाता है. इसलिए इसका सही तरीके से होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. स्मोकी आई लुक जो लड़कियों को करना बेहद ही पसंद होता है, इससे आपका लुक काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. ये आजकल काफी ट्रेंड में है. आपकी आंखों को गहराई और बोल्ड रखने में मददगार होता है. कुछ लड़कियों को इसको लगाने का ठीक तरीका नहीं पता होता है, जिस वजह से वो करके नहीं जा पाती हैं.
 

ये आईलुक  वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर एथनिक वियर के साथ खूब भाता है. आज आपको मेकअप आर्टिस्ट्स के अनुसार लगाने के कुछ कमाल के तरीकों के बारे में बताते हैं. घर पर आसानी से प्रोफेशनल जैसा स्मोकी आई पा सकती हैं. आपको देखते ही हर कोई जमकर तारीफ भी करेगा, अगर आप पार्टी लुक को परफेक्ट बनाना चाहती हैं, तो कुछ तरीकों को फॉलो कर सकती हैं.
 

स्मोकी आई लुक कैसे पाएं?
 

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1. आईलिड्स को करें प्रेप

अगर आप स्मोकी आई पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आईलिड्स को अच्छे से प्रेप करना है. आंखों को अच्छे से साफ करके ताकि गंदगी ना रह जाए. इसके बाद आईलिड्स पर आई प्राइमर को लगाएं, ये बेस्ट होता है.
 

2. ब्रांडेड कंसीलर

इसके बाद आपको अपनी पलकों पर ब्रांडेड कंसीलर को लगा लेना है. आंखों के आसपास के कालापन को आपको इससे छिपा देना है. 
 

3. कॉम्पैक्ट पाउडर

ब्रांडेड कंसीलर को अच्छे से लगाने के बाद आपको स्किन टाइप का कॉम्पैक्ट पाउडर को लेकर हल्के से सेट कर लेना है. ये आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है. 
 

4. जेल लाइनर

अगर आप स्मोकी आई को आसानी से पाना चाहती हैं, तो आप जेल लाइनर को भी लगा सकती हैं. लैश लाइन के पास आपको अच्छी ब्रांड लगाना है ताकि लंबे समय तक ये टिक सके.
 

5. स्मज 

एक ब्रश की मदद से आपको हल्का सा स्मज कर लेना है ताकि आपकी स्मोकी और सॉफ्ट नजर आ सके. 
 

6. ब्राउन आईशैडो 

आपकी अपनी पलक पर आप ब्राउन आईशैडो को अच्छे से लगाना है. ये आपके आंखों को खूबसूरत सा बना देगी. सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश से आप इसको अच्छे से मर्ज करके लाइन में चोंच रख सकते हैं.हाइलाइटर  का भी इस्तेमाल करें. 
 

7. काजल 

सभी चीजों को करने के बाद अब आपको आंखों की निचली वाटरलाइन पर काजल लगा लेना है, जिससे आपकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सकें. 
 

(ये भी पढ़ें:  वेडिंग सीजन ब्लैक आउटफिट के साथ होंठों पर लगाएं ये 5 तरह के ट्रेंडी लिपस्टिक शेड्स)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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