Advertisement
परम सुंदरी जाह्नवी कपूर की तरह ऐसे पहनें केरल स्टाइल कसावु साड़ी, आपकी ब्यूटी में आएगा साउथ का टच

Param Sundari Janhvi Kapoorजाह्नवी कपूर की तरह अगर आप भी परम सुंदरी लुक पाना चाहती हैं, तो केरल स्टाइल साड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. गोल्डन ज्वेलरी, सिंपल लेकिन रॉयल मेकअप और सही ब्लाउज के साथ यह साड़ी आपको न सिर्फ एलीगेंट बल्कि बेहद चार्मिंग भी दिखाएगी. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:17 AM IST
परम सुंदरी जाह्नवी कपूर की तरह ऐसे पहनें केरल स्टाइल कसावु साड़ी, आपकी ब्यूटी में आएगा साउथ का टच

Janhvi Kapoor Kerala Style Kasavu Saree: भारतीय परंपरा में साड़ी को स्त्री-सौंदर्य की सबसे खूबसूरत पोशाक माना जाता है. हर राज्य की साड़ी की अपनी अलग पहचान और खासियत होती है. साउथ इंडिया की बात करें तो केरल स्टाइल साड़ी यानी कसावु साड़ी का अट्रैक्शन ही अलग है. सफेद या ऑफ-व्हाइट रंग की साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर का मेल एक रॉयल और एलीगेंट टच देता है. हाल ही में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी इस स्टाइलिश साड़ी में नजर आईं और उनका लुक इंटरनेट पर खूब पसंद किया गया. अगर आप भी उनकी तरह केरल स्टाइल साड़ी पहनकर साउथ का चार्म अपनी खूबसूरती में एड करना चाहती हैं, तो इन टिप्स को अपनाएं.

सही साड़ी का चुनाव
केरल स्टाइल साड़ी की खासियत है इसका सिंपल लेकिन रिच लुक. इसे पहनने के लिए कॉटन या सिल्क कसावु साड़ी चुनें. सफेद या ऑफ-व्हाइट कलर पर सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी हर स्किन टोन पर खिलती है.

ब्लाउज पर दें ध्यान
जाह्नवी कपूर की तरह आप इस साड़ी को गोल्डन या कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं. आजकल लोग इसे डीप नेक, बोट नेक या फुल स्लीव ब्लाउज के साथ भी स्टाइल करते हैं. चाहें तो एलीगेंट लुक के लिए गोल्डन जरी वाला ब्लाउज चुनें.

ज्वेलरी का सेलेक्शन
केरल स्टाइल साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी बेहद खूबसूरत लगती है. जाह्नवी कपूर की तरह आप स्टेटमेंट नेकलेस, जूमका इयररिंग्स और मांगटीका पहन सकती हैं. अगर शादी या फेस्टिवल के लिए ये लुक अपना रही हैं, तो कमरबंद और चूड़ियां भी लुक को और रॉयल बना देंगी.

हेयरस्टाइल और मेकअप

इस साड़ी के साथ हेयरस्टाइल सिंपल और ग्रेसफुल होना चाहिए. आप चाहे तो ओपन हेयर, वेवी कर्ल्स या जुड़ा बना सकती हैं. मेकअप के लिए डस्की टोन या न्यूड शेड्स पर ध्यान दें. हल्का काजल, आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक और गोल्डन हाइलाइटर आपके लुक को परफेक्ट बना देगा. माथे पर एक छोटी बिंदी लगाना न भूलें, क्योंकि यह आपके साउथ इंडियन टच को और निखारेगा.

सही मौके पर पहनें
केरल स्टाइल साड़ी खासतौर पर शादियों, पूजा, ओणम फेस्टिवल और पारंपरिक समारोहों में पहनी जाती है. इसका ग्रेस और एलीगेंस आपको हर भीड़ में अलग दिखाएगा.

