बिना ब्लाउज की साड़ी पहन जाह्नवी कपूर ने दिखाई अदाएं, एक्ट्रेस को गोल्डन अवतार में देख आप भी कहेंगे Wow

Janhvi Kapoor Latest Saree Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं. जाह्नवी कपूर का फैशन सेंस कमाल का है. हाल ही में जाह्नवी कपूर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नजर ई हैं. इस दौरान एक्ट्रेस गोल्डन कलर की ड्रेस पहनीं. इस साड़ी ड्रेस में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आइए देखते हैं एक्ट्रेस का लुक.

साड़ी ड्रेस

जाह्नवी कपूर ने फिल्म फेस्टिवल के दौरान खूबसूरत साड़ी ड्रेस पहना था. गोल्डन कलर की इस साड़ी को एक्ट्रेस बिना ब्लाउज ड्रेस की तरह कैरी किया है. गोल्डन साड़ी ड्रेस में जाह्नवी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. जाह्नवी कपूर ने साड़ी के साथ जैकेट कैरी किया है.ड्रेस के साथ मैचिंग डिजाइन का जैकेट एक्ट्रेस के लूक को बेहद स्टनिंग बना रहा है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है.

जाह्नवी कपूर का मेकअप

जाह्नवी कपूर ने इस गोल्डन साड़ी ड्रेस के साथ बेहद क्लासी मेकअप किया है. एक्ट्रेस ने अपने लुक को सटल रखते हुए लाइट बेस बनाया है. वहीं शिमरी आई मेकअप और ब्राउन लिपस्टिक लगाकर अपने लुक को कंप्लीट किया है. जाह्नवी कपूर ने स्लीक ओपन हेयर हेयरस्टाइल कैरी किया है. जाह्नवी ने इस ड्रेस के साथ छोटे इयररिंग्स कैरी किए हुए हैं. आप भी खूबसूरत लुक के लिए जाह्नवी कपूर के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.

2004 का ये डिजाइन

जाह्नवी कपूर ने पॉपुलर ब्रेंड प्राडा का यह ड्रेस पहना है. प्राडा ने इस ड्रेस को 2004 में स्प्रिंग कलेक्शन के दौरान डिजाइन किया था. सिल्क साड़ी में गोरा जरी के साथ काम इसे वेस्टर्न अंदाज में बनाया था. इस साड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे आप बिना ब्लाउज और पेटीकोट के पहन सकते हैं. यह डिजाइन 2004 का है लेकिन आज भी आप इस डिजाइन को पहन सकते हैं.

