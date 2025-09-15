'बुढ़िया के बाल जैसी ड्रेस...', Emmy Awards में ऐसे दिखीं ब्लैकपिंक की लिसा; नहीं हटी लोगों की निगाहें

Lisa Emmy Red Carpet Style: 77वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स 2025 इस बार लॉस एंजेलिस में रख गया. इस दौरान ग्लैमर का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ नजर आया. खासकर के-पॉप सेंसेशन और ब्लैकपिंक की सुपरस्टार लिसा ने अपने “कैंडी फ्लॉस ग्लैम” लुक से सबको दीवाना बना दिया. उन्होंने Lever Couture की पेस्टल ब्लश पिंक गाउन पहनी थी, जो किसी ड्रीम वर्ल्ड से आया हुआ लग रहा था. साथ ही इस आउटफिट को आइकॉनिक उनकी मिलियन-डॉलर स्माइल ने बनाया. यह मौका लिसा के लिए बेहद खास इसलिए भी था, क्योंकि द व्हाइट लोटस सीजन 3 से एक्टिंग डेब्यू के बाद यह लीसा का पहला एमी रेड कार्पेट अपीयरेंस था.

Lever Couture की डिजाइनर ड्रेस

लिसा ने इस मौके पर Lever Couture की कस्टम-मेड डिजाइनर ड्रेस पहनी थी. यह आउटफिट डिजाइनर लेस्जा वर्लिंगियेरी की “Velocity of Emotions” कलेक्शन से प्रेरित था. आपको बता दें, इससे पहले इस ड्रेस को एक्टर Leah Lewis ने Oscars 2024 में पहनी थी. हालांकि लिसा ने इस लुक को बिल्कुल अलग और फ्रेश लुक दिया. गाउन की फ्लोइंग ट्रेन, ऑफ-शोल्डर डिजाइन और कोर्सेट स्टाइल सिल्हूट, इसे बिल्कुल अलग लुक दे रहा है. गाउन की हल्की, टेक्सचर्ड डिटेल्स पानी के गुणों को दिखाती है, जो लुक को बेहद ड्रीमी और फ्लूइड एस्थेटिक लुक दे रहा है. लिसा का रेड कार्पेट अपीयरेंस कैंडी फ्लॉस ग्लैम का एक परफेक्ट उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सेसरीज और स्माइल

लिसा ने अपनी स्माइल और कॉन्फिडेंस से इस आउटफिट पर चार चांद लगा दिया है. उन्होंने इस ड्रेस के साथ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी जैसे Serpentine नेकलेस, शाइनी ब्रेसलेट्स और रॉयल रिंग्स पहनी है. वे अपने इस “कैंडी फ्लॉस ग्लैम” लुक से ट्रेंड सेट करने के साथ-साथ फैशन से जुड़ी लोगों और फैंस के लिए इंस्पिरेशन भी बन गई हैं.

लिसा का एक्टिंग का सफर

आपको बता दें, इस बार लिसा को पर्सनल नॉमिनेशन नहीं मिला है. बल्कि The White Lotus को Best Drama Series के लिए चुका गया है, जिसके जरिए उन्हें रेड कार्पेट पर देखा गया. लेकिन रेड कार्पेट पर उनके स्टारडम में ये बात साबित कर दी कि वे सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी अपनी पहचान है.