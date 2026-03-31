Advertisement
trendingNow13159810
Hindi Newsलाइफस्टाइलफ़ैशन

Gen Z गर्ल्स के बीच छा रहा है Zodiac Signs वाले पेंडेंट का ट्रेंड, बन जाएगी कॉलेज की फैशन क्वीन

Latest Zodiac Sign Pendant Designs: आजकल के Gen Z का फैशन काफी ज्यादा बदलता जा रहा है आज आपको जोडिएक साइन वाले पेंडेंट के लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z गर्ल्स के बीच छा रहा है Zodiac Signs वाले पेंडेंट का ट्रेंड, बन जाएगी कॉलेज की फैशन क्वीन

Latest Zodiac Sign Pendant Designs:  अब फैशन की दुनिया में Gen Z काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं. कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं और साथ ही सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि पर्सनैलिटी को भी काफी हद तक खूबसूरत बना देते हैं. आपको बता दें आजकल के Gen Z गर्ल्स के बीच Zodiac Signs वाला पेंडेंट काफी ज्यादा धूम मचा रहा है और यही नहीं इसका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. छोटे से छोटा और बड़े से बड़े बाजारों में भी इसकी भारी डिमांड है. ये पेंडेंट न सिर्फ देखने में बल्कि पहनने के बाद आपकी खूबसूरती में भी चार-चांद लगा देता है. ये पेंडेंट आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है. 
 

सोशल मीडिया हो या बाजार हर जगह Zodiac पेंडेंट्स की भारी डिमांड देखने को मिल रही है. कॉलेज गर्ल्स अगर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहती हैं, तो आप इस पेंडेंट को एक बार पहनकर देख सकती हैं. ये आपके हर आउटफिट पर खूब अच्छा लगेगा. कॉलेज में आप एक फैशन क्वीन के तौर पर छा जाएंगी. आइए आपको इसके कुछ लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बताते हैं, जिसको आप कहीं भी आने-जाने के लिए पहन सकती हैं. 
 

Zodiac Signs वाले पेंडेंट के लेटेस्ट डिजाइन
 

Add Zee News as a Preferred Source

1. मेडेलियन स्टाइल पेंडेंट

अगर आप अपने स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉलेज में किसी भी आउटफिट्स के साथ में मेडेलियन स्टाइल पेंडेंट को पहन सकती हैं. ये पहनने में काफी ज्यादा खूबसूरत होंगी और आपको एक यूनिक लुक देगी.
 

2. राशि पेंडेंट 

आप अपनी राशि के अनुसार पेंडेंट को पहन सकती हैं. यह पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी काफी ज्यादा हटके नजर आएगी और लड़कियां भी जमकर तारीफ करेंगी. इसको आप कहीं भी आने-जाने के लिए पहन सकती हैं.
 

3. तारा स्टाइल Zodiac Signs

आप तारा स्टाइल Zodiac Signs के लेटेस्ट डिजाइन को पहन सकते हैं. आप राशि के साइड में भी इसको लगा सकते हैं. ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और हटके नजर आएगा. इसको पहनने के बाद और लड़कियां भी आपको कॉपी करेंगी.

अगर आपको इसको पहनने का शौक है, तो आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों से आसानी से खरीद सकती हैं. लोकल मार्केट में भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा. आप अपनी पसंद के अनुसार खुद से भी इसको डिजाइन करवा सकती हैं. ये ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा.ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ नया और ट्रेंडी अगर आप पहनना चाहते है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा.
 

(ये भी पढ़ें:   समर में लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेस्ट हैं ये लेटेस्ट ईविल आई इयररिंग्स)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

zodiac sign pendant designsGen Z GenerationGen-Z Fashion Trend

Trending news

डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर
Andhra pradesh news
डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर
हकीकत कम और एल्गोरिदम ज्यादा! जमीन पर चाहे जो हो, सोशल मीडिया पर चैंपियन बन गया ईरान
iran us war
हकीकत कम और एल्गोरिदम ज्यादा! जमीन पर चाहे जो हो, सोशल मीडिया पर चैंपियन बन गया ईरान
बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
crime news
बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
amit shah news
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं