स्टार से कम नहीं हैं ये टेलर, पहले मोगैम्बो, फिर नेताओं को किया खुश, 50 सालों में कमाई खूब शोहरत

Tailor Madhav Agasti: 76 साल के माधव अगस्ती कोई आम टेलर नहीं हैं. वो मुंबई के बांद्रा में रहते हैं और कई दशकों से नामी गिरामी हस्तियों आउफिट्स को स्टाइल कर रहे हैं. वो इतने भरोसमंद दर्जी हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, एनसीपी के चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता उन पर भरोसा जता चुके हैं.

मोगैम्बो को किया खुश

अगस्ती ने 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने खास तौर से बॉलीवुड सितारों के लिए कपड़े डिजाइन किए और यहां तक कि अमरीश पुरी के "मोगैम्बो" जैसे पॉपुलर विलेन के लिए भी पोशाकें डिजाइन कीं. लेकिन जैसे-जैसे फिल्मी हस्तियां हाई इंड फैशन डिजाइनर्स की ओर तरफ शिफ्ट हुईं, अगस्ती को राजनेताओं में अपना असली ग्राहक मिल गया, जो दिखावटी एक्सपेरिमेंट्स की बजाय ट्रेडिशनल और सॉबर सिलाई को प्रायोरिटी देते थे. उनके पहले राजनीतिक संरक्षक कांग्रेस नेता एनकेपी साल्वे थे, और तब से, दिल्ली के अहम और रसूखदार लोगों के बीच उनकी शोहरत लगातार बढ़ती गई.

वक्त बदला, पसंद बदली

राजधानी दिल्ली के हर सफर में उन्हें कपड़ों से भरे बैग ले जाते देखा जा सकता है. पहले खादी का बोलबाला था, अब उसकी जगह लिनेन और यहां तक कि रंगीन कपड़ों ने ले ली है. आजकल, ज्यादातर राजनेता लिनेन के कुर्ते-पायजामे और नेहरू जैकेट पसंद करते हैं, हालांकि उनके स्टाइल अलग-अलग होते हैं. पुरानी पीढ़ी अभी भी क्लासिक ढीले-ढाले कपड़े पसंद करती है, जबकि यंगा नेता ज्यादा शार्प, अट्रैक्टिव कट पसंद करते हैं.

इन नेताओं के फेवरेट

अगस्ती के ग्राहकों की लिस्ट में तकरीबन 60-70 राजनेता शामिल हैं, जिनमें नीतीश कुमार, रमन सिंह, प्रफुल्ल पटेल, यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी और शाहनवाज हुसैन शामिल हैं, जो उनके कुर्ता-पायजामा सिलने के हुनर ​​की तारीफ करते हैं. हर नेता की अपनी एक अलग पहचान होती है: आडवाणी हमेशा 3 बटन वाली जैकेट पहनते थे, बाल ठाकरे का अपना एक अनोखा अंदाज था, माधवराव सिंधिया पेन पॉकेट वाली बिना कॉलर वाली जैकेट पसंद करते थे, जबकि राजेश पायलट धोती-पगड़ी पहनते थे.

किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं अगस्ती?

अलग-अलग पार्टी के नेताओं के साथ काम करने के बावजूद, अगस्ती न्यूट्रल बने हुए हैं. वो कहते हैं, "मेरी एक ही विचारधारा है, वो है कपड़े बनाना." उन पर किया जाने वाला भरोसा और पेशेवर रवैये ने उन्हें भरपूर सम्मान दिलाया है, और राजनेता बिना किसी झंझट के तुरंत पेमेंट करने के लिए जाने जाते हैं.



पीएम मोदी के कपड़े सिलने की चाहत

अगस्ती उम्मीद करते हैं कि वो किसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी के कपड़े डिजाइन करेंगे. उन्हें मौजूदा प्रधानमंत्री के बुलावे का बेसब्री से इंतजार है. जब वो गुजरात के सीएम थे तब अहमदाबाद के डिजाइनर से कपड़े सिलवाते थे. अगस्ती याद करते हैं कि एक पर्सनल इमरजेंसी के कारण वो उनसे मिलने का मौका चूक गए थे.