प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंच से उठाकर दिखाया, इस कपड़े को आप क्या कहते हैं?
Hindi News

प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंच से उठाकर दिखाया, इस कपड़े को आप क्या कहते हैं?

पीएम मोदी ने गुवाहाटी से मंच से कपड़े को उठाकर जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं इस कपड़े को आप किस नाम से जानते हैं. इस कपड़े का महत्व क्या है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:08 PM IST
प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंच से उठाकर दिखाया, इस कपड़े को आप क्या कहते हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे. उनका यह 2 दिवसीय दौरा राज्य के विकास और सांस्कृतिक विकास पर है. 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्धाटन करेंगे. प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से असम की संस्कृति की जमकर तारीफ की है. इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से असम के गमोसा के बारे में बात की है. 

असम के गमोसा की तारीफ 
पीएम मोदी ने असम के गमोसा की तारीफ की है. उन्होंने मंच से गमोसा को उठाकर बोला है कि वह गमोसा की खुद ब्राडिंग करते हैं. असम के गमोसा को बिहार और यूपी में गमछा के नाम से जानते हैं. गमछा का इस्तेमाल अधिकतर लोग पसीना साफ करने के लिए करते हैं. वहीं आज के समय में बड़े-बड़े नेता गमछे का इस्तेमाल करते हैं. 

सांस्कृतिक विरासत 
गमोसा असम की पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत है. गमोसा सफेद रंग के कपड़े पर लाल या नीले रंग की कढ़ाई वाला कपड़ता है. गमोसा का अर्थ शरीर पोछने वाला है. असम में गमोसा केवल शरीर पोछने वाला नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक माना जाता है. असम में हर कार्यक्रम जैसे शादी, बिहू के दौरान गमोसा का इस्तेमाल किया जाता है. 

प्रधानमंत्री कर चुके हैं कई बार गमोसा की तारीफ 
प्रधानमंत्री की बार गमोसा में नजर आ चुके हैं. कई बड़े मौके पर पीएम मोदी के गले में असमिया गमछा दिखाई देता है. बिहार का गमछा हो या असम का गमोसा हो यह केवल कपड़ा नहीं है बल्कि परंपरा, सम्मान और सादी का प्रतीक माना जाता है. यह भारतीय संस्कृति को गहराई से दर्शाता है. आज के समय में असम और बिहार में बारात के स्वागत के लिए गमछा और गमोसा भेंट  दिया जाता है. 

;