लाइफस्टाइलफ़ैशन

ऑरेंज साड़ी में दिखा रश्मि देसाई का शाही लुक, 1000 रुपये की साड़ी में आप दिखेंगी राजमहल की रानी

टीवी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई क्यूट लुक और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. रश्मि अपनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से लाखों लोगों को दीवाना बना चुकी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का एथनिक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप रश्मि के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:39 PM IST
ऑरेंज साड़ी में दिखा रश्मि देसाई का शाही लुक, 1000 रुपये की साड़ी में आप दिखेंगी राजमहल की रानी

भारत में साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जिसे आप पार्टी से लेकर ऑफिस में कैरी कर सकते हैं. बस कैरी करने का अंदाज बदल जाता है. अगर आप दोस्त, देवर या किसी फैमिली मेंबर की शादी के लिए आउटफिट देख रही हैं तो आप रश्मि देसाई के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं. रश्मि देसाई हाल ही में ऑरेंज कलर की साड़ी में नजर आई हैं. ऑरेंज कलर की साड़ी में रश्मि देसाई बेहद खूबसूरत लग रही हैं. चलिए देखते हैं रश्मि देसाई का शाही लुक. 

ऑरेंज साड़ी 
गोल्डन बॉर्डर वाली ऑरेंज साड़ी में रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इस सिंपल ऑरेंज साड़ी उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट कर रहा है. इस साड़ी को आप किसी भी फंक्शन में कैरी कर सकती हैं. रश्मि ने ऑरेंज साड़ी के साथ मिनिमल मेकअप और क्लासिक ज्वेलरी कैरी की हैं 

एलिगेंट लुक 
अगर आप शादी या फंक्शन में एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक कैरी करना चाहती हैं तो आप रश्मि देसाई के लुक से आइडिया ले सकती हैं. रश्मि ऑरेंज कलर की इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. 

ब्लाउज 
रश्मि देसाई ने प्लेन साड़ी के साथ गोल्ड मिरर वर्क और थ्रेड एम्ब्रॉयडी ब्लाउज कैरी किया है. ये स्टाइलिश ब्लाउज उनके लुक को ज्यादा खूबसूरत बना रहा है. रश्मि ने पर्ल चोकर के साथ अपने लुक को रॉयल टचदिया है. मल्टी लेयर पर्ल झुमके उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं. 

मेकअप 
एक्ट्रेस ने ऑरेंज साड़ी के साथ मैसी ब्रेडेड हेयरस्टाइल कैरी किया है. लाइट बेस, स्मोकी आईज और डीप रोज लिपस्टिक उके लुक को सटल के साथ ग्लैमरस लुक दे रहा है. आप साड़ी के साथ-साथ एक्ट्रेस के मेकअप लुक से भी आइडिया ले सकती हैं.  

संगीत सेरेमनी पर कपल इन सॉन्ग पर करें शानदार डांस, प्यारी परफॉर्मेंस होगी वायरल

