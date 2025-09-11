फेस्टिव सीजन में स्टाइल करें ट्रेंडी डिजाइन की साड़ियां, देसी लुक के दिवाने हो जाएंगे लोग
Advertisement
trendingNow12917273
Hindi Newsफ़ैशन

फेस्टिव सीजन में स्टाइल करें ट्रेंडी डिजाइन की साड़ियां, देसी लुक के दिवाने हो जाएंगे लोग

Festive Saree Ideas: त्योहारों का सीजन आते ही महिलाएं तरह-तरह के कपड़ों की शॉपिंग में जुट जाते हैं. बहुत सी महिलाओं को साड़ी पहनना बेहद पसंद होता है और वो फेस्टिव सीजन के लिए ट्रेंडिंग डिजाइंस की साड़ियों की तलाश में रहती हैं. आज हम आपको साड़ियों की कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में बताएंगे जो इस फेस्टिव सीजन आपके लुक में चार चांद लगा सकती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेस्टिव सीजन में स्टाइल करें ट्रेंडी डिजाइन की साड़ियां, देसी लुक के दिवाने हो जाएंगे लोग

Trending Saree Ideas: त्योहारों का मौसम आती ही लोग नए कपड़ों की शॉपिंग में लग जाते हैं. बाजारों में खासकर महिलाओं की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है. बहुत सी महिलाएं दुर्गा पूजा के मौके पर तरह-तरह की साड़ियां स्टाइल करना पसंद करती हैं. आज हम आपको बताएंगे इस साल किस तरह की साड़ियां आपके फेस्टिव सीजन के लुक को अट्रैक्टिव बनाने के साथ ही आपको एक ट्रेडिशनल टच भी देगा.

सिल्क साड़ी
सिल्क साड़ी का ट्रेंड कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है. ये साड़ी काफी लाइट वेट भी होती है जिसे आप त्योहारों के मौसम में आसानी से कैरी कर सकती हैं. सिल्क फैब्रिक लाइट वेट होने के साथ ही काफी इजी टू हैंडल भी होती है. इसे पहन कर आप आसानी से दशहरा में माता रानी के पंडालों के दर्शन कर सकती हैं.

सीक्वेंस साड़ी
आजकल सीक्वेंस साड़ी का क्रेज लोगों के सर चढ कर बोल रहा है. कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बीच सीक्वेंस साड़ी बेहद ही ज्यादा पॉपुलर है. सीक्वेंस साड़ी आपको बेहद ब्राइट लुक देगी जो इस फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हो सकता है. सीक्वेंस साड़ी के साथ आप सिंगल कलर के डिजाइनर बैक वाले ब्लाउज आपको बेहद आकर्षक लुक देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑर्गेंजा साड़ी
ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ियां काफी लाइट वेट होती हैं जो इजी टू कैरी होती है. अगर आपको भी हैवी साड़ियां संभालने में दिक्कत होती है तो आप भी इस फेस्टिव सीजन ऑर्गेंजा साड़ी ट्राई कर सकती है. ये साड़ियां आपको एक एलिगेंट लुक देने का काम करेंगी. ऑर्गेंजा साड़ी को आप पर्ल ज्वेलरी के साथ पेयर कर के एक रॉयल लुक पा सकती हैं.

पटोला साड़ी
त्योहारों के सीजन के लिए पटोला साड़ी बेस्ट मानी जाती है. इस साड़ी के पैटर्न्स काफी खूबसूरत होते हैं जो इसे बाकी साड़ियों से अलग बनाते हैं. पटोला साड़ी के साथ आप सिल्क साड़ी की कंट्रास्ट ब्लाउज पेयर कर के इस साड़ी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं. पटोला साड़ी की साड़ियां काफी लाइट वेट होती हैं जिस वजह से इसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कैरी करना काफी आसान हो जाता है.

शिफॉन साड़ी
शिफॉन साड़ियां काफी लाइट वेट होती है जिस वजह से इस तरह की साड़ी Gen Z लड़कियों की पहली पसंद बन गई है. आजकल शिफॉन साड़ी पर जरी वर्क वाले डिजाइंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोग इस साड़ी को स्टाइल कर के अपने रील सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

festive saree ideasnavaratri sareetrending saree designs

Trending news

CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
;