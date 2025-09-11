फेस्टिव सीजन में स्टाइल करें ट्रेंडी डिजाइन की साड़ियां, देसी लुक के दिवाने हो जाएंगे लोग

Trending Saree Ideas: त्योहारों का मौसम आती ही लोग नए कपड़ों की शॉपिंग में लग जाते हैं. बाजारों में खासकर महिलाओं की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है. बहुत सी महिलाएं दुर्गा पूजा के मौके पर तरह-तरह की साड़ियां स्टाइल करना पसंद करती हैं. आज हम आपको बताएंगे इस साल किस तरह की साड़ियां आपके फेस्टिव सीजन के लुक को अट्रैक्टिव बनाने के साथ ही आपको एक ट्रेडिशनल टच भी देगा.

सिल्क साड़ी

सिल्क साड़ी का ट्रेंड कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है. ये साड़ी काफी लाइट वेट भी होती है जिसे आप त्योहारों के मौसम में आसानी से कैरी कर सकती हैं. सिल्क फैब्रिक लाइट वेट होने के साथ ही काफी इजी टू हैंडल भी होती है. इसे पहन कर आप आसानी से दशहरा में माता रानी के पंडालों के दर्शन कर सकती हैं.

सीक्वेंस साड़ी

आजकल सीक्वेंस साड़ी का क्रेज लोगों के सर चढ कर बोल रहा है. कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बीच सीक्वेंस साड़ी बेहद ही ज्यादा पॉपुलर है. सीक्वेंस साड़ी आपको बेहद ब्राइट लुक देगी जो इस फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हो सकता है. सीक्वेंस साड़ी के साथ आप सिंगल कलर के डिजाइनर बैक वाले ब्लाउज आपको बेहद आकर्षक लुक देंगे.

ऑर्गेंजा साड़ी

ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ियां काफी लाइट वेट होती हैं जो इजी टू कैरी होती है. अगर आपको भी हैवी साड़ियां संभालने में दिक्कत होती है तो आप भी इस फेस्टिव सीजन ऑर्गेंजा साड़ी ट्राई कर सकती है. ये साड़ियां आपको एक एलिगेंट लुक देने का काम करेंगी. ऑर्गेंजा साड़ी को आप पर्ल ज्वेलरी के साथ पेयर कर के एक रॉयल लुक पा सकती हैं.

पटोला साड़ी

त्योहारों के सीजन के लिए पटोला साड़ी बेस्ट मानी जाती है. इस साड़ी के पैटर्न्स काफी खूबसूरत होते हैं जो इसे बाकी साड़ियों से अलग बनाते हैं. पटोला साड़ी के साथ आप सिल्क साड़ी की कंट्रास्ट ब्लाउज पेयर कर के इस साड़ी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं. पटोला साड़ी की साड़ियां काफी लाइट वेट होती हैं जिस वजह से इसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कैरी करना काफी आसान हो जाता है.

शिफॉन साड़ी

शिफॉन साड़ियां काफी लाइट वेट होती है जिस वजह से इस तरह की साड़ी Gen Z लड़कियों की पहली पसंद बन गई है. आजकल शिफॉन साड़ी पर जरी वर्क वाले डिजाइंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोग इस साड़ी को स्टाइल कर के अपने रील सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.