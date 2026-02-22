Advertisement
Fashion Hacks: ढीली जींस को फिट करने के स्मार्ट ट्रेंडी तरीके, नो बेल्ट में मिलेगी कमाल की फिटिंग

How To Get Loose Jeans Fit: पसंद की जींस अगर बार-बार ढीली होती है, तो उसको पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं लगता है आज आपको कुछ कमाल के ऐसे हैक्स के बारे में बताते हैं जिनसे आप अपनी जींस को बिना बेल्ट के ही फिटिंग में ला सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:19 PM IST
Fashion Hacks: ढीली जींस को फिट करने के स्मार्ट ट्रेंडी तरीके, नो बेल्ट में मिलेगी कमाल की फिटिंग

How To Get Loose Jeans Fit:  आजकल का फैशन ट्रेंड काफी ज्यादा बदल गया है. लड़कियों को अपने लुक में एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा पसद होता है. कई बारे आपने दिखा होगा कि पसंद की जींस बार-बार कमर से ढीली हो जाती है लेकिन उसको फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है. आज आपको ऐसे कमाल के स्मार्ट तरीके बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप ढीली जींस को एकदम फिटिंग की बना सकते हैं. बार-बार बेल्ट भी आपको नहीं लगानी पड़गी. बेल्ट को लगाने से लुक थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है. सोशल मीडिया पर भी आजकल कई सारे हैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे. आप भी कर लें नोट. 
 

ढीली जींस को फिट करने के स्मार्ट तरीके
 

1. रबर बैंड हैक 

आपकी फेवरेट जींस बार-बार ढीली हो जाती है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं. हर बार टेलर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप रबर बैंड हैक को अपना सकते हैं. रबर बैंड को बटनहोल के अंदर अच्छे से फंसाना है ताकि वो खुले ना. 
 

2. सेफ्टी पिन

सेफ्टी पिन भी आपके लिए एक जबरदस्त हैक हो सकती है. अगर आपके पास समय कम है और जींस को तुरंत ही टाइट करना चाहते हैं, तो आप जींस के पीछे की साइड से कपड़े को मोड़े और फिर अंदर की तरफ पिन को लगा दें, ऐसा करने से अच्छी क्वालिटी की फिटिंग हो जाएगी.
 

3. स्टाइलिश रिबन 

जींस ढीली हो गई है और आप घरेलू चीजों से अपनी जींस को फिट करना चाहते हैं, तो आप स्टाइलिश रिबन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेल्ट के सभी लूप्स में पिरोने के बाद आप इसको आगे की तरफ बांध सकते हैं. कई सारे रंग-बिरंगे रिबन को भी यूज कर सकते हैं. 
 

4. बटन लूप ट्रिक

बटन लूप ट्रिक का तरीका काफी पुराना है. आपको जींस के बटन को पास वाले बेल्ट लूप में फंसाना है और फिर उसको अंदर की तरफ होल में डाल देना है, ऐसा करने से आपकी जींस फिटिंग में आ जाएगी और प्लेट भी खराब नहीं होगी. 
 

5. बटनइलास्टिक हैक

बटनइलास्टिक हैक को भी आप जींस टाइट के लिए फॉलो कर सकते हैं. जींस की अंदर की साइड में आपको एक छोटा सा बटन सील लेना है और फिर दूसरी तरफ से इलास्टिक लगा लेना है और बटन को फंसा देना है. इसको करने से आपकी जींस की शेप भी खराब नहीं होगी. 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

how to get loose jeans fitloose jeans fit hacks

