इवनिंग पार्टी में एलिगेंट लुक के लिए पहनें ये टिश्यू सिल्क साड़ी, शोभिता धुलिपाला से लें इंस्पिरेशन

क्लासी और रॉयल लुक के लिए साड़ी बेस्ट आउटफिट होता है. दोस्त की शादी में क्लासी और रॉयल अंदाज के लिए गोल्ड टोन की साड़ी ले सकते हैं. खूबसूरत लुक के लिए आप गोल्डन साड़ी पहन सकते हैं. एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला की इस गोल्डन साड़ी में नैचुरल शाइन हैं.

क्लासी लुक

शोभिता धुलिपाला की साड़ी की बात करें तो इस साड़ी में जर्दोजी बॉर्डर, बॉर्डर साड़ी को क्लासी लुक दे रहा है. बॉर्डर साड़ी को सॉफ्टनेस को बैलेंस करता है. साड़ी में ज्यादा हैवी लुक नहीं है. लाइट फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी साड़ी को क्लासी लुक दे रहा है.

सिंपल ब्लाउज

शोभिता ने साड़ी के साथ सिंपल ब्लाउज कैरी किया है. गोल नेकलाइन और कोहनी तक स्लीव ब्लाउज उन्हें ट्रेडिशन लुक मिला है. आप भी क्लासी लुक के लिए शोभिता की तरह गोल नेकलाइन कैरी कर सकते हैं.

मेकअप

शोभिता ने गोल्डन कलर की साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने लाइट मेकअप कैरी किया है. लाइट ब्राउन आई मेकअप और लाइट शेड लिपस्टिक में शोभिता बेहद खूबसूरत लग रही हैं. गोल्डन कलर की साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने ग्रीन कलर का चोकर सेट कैरी किया है. ब्लैक बिंदी में आप भी बेहद स्टनिंग लग रही हैं.

