स्लीवलेस ब्लाउज पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा स्टनिंग लुक
Advertisement
trendingNow12901309
Hindi Newsफ़ैशन

स्लीवलेस ब्लाउज पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा स्टनिंग लुक

Sleeveless Blouse Styling Tips: साड़ी में स्टाइलिश लुक के लिए इन दिनों अधिकतर महिलाएं स्लीवलेस ब्लाउज कैरी करना पसंद कर रही हैं. स्लीवलेस ब्लाउज में परफेक्ट लुक के लिए आप इन बातों का खास ध्यान रख सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्लीवलेस ब्लाउज पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा स्टनिंग लुक

Sleeveless Blouse Styling Tips: साड़ी और लहंगे के साथ अक्सर लोग स्टाइलिश ब्लाउज कैरी करना पसंद करते हैं. ब्लाउज से हमारे पूरे लुक पर असर पड़ता है. मॉर्डन और स्टाइलिश लुक के लिए आजकल अधिकतर लोग स्लीवलेस ब्लाउज कैरी करना पसंद करते हैं. स्लीवलेस ब्लाउज स्टनिंग लुक देता है. लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ब्लाउज को कैसे कैरी करती हैं. स्लीवलेस ब्लाउज को आप कैजुअल आउटिंग्स लेकर वेडिंग फंक्शन तक कैरी कर सकती हैं. आइए जानते हैं स्लीवलेस ब्लाउज में परफेक्ट लुक पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

साड़ी के साथ ब्लाउज करें बैलेंस 
स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप साड़ी का बैलेंस जरूर करें. अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो साड़ी हल्की होनी चाहिए.वहीं ब्लाउज लाइट वर्क है तो आप हैवी साड़ी कैरी कर सकती हैं. बैलेंस आउटफिट कैरी करने से स्टनिंग लुक मिलता है. 

ज्वैलरी पर दें ध्यान 
स्लीवलेस ब्लाउज को कैरी करते समय ज्वैलरी का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज कैरी कर रही हैं तो आप इसके सात झुमका या फिर चांदबाली कैरी कर सकती हैं. वहीं छोटे और सिंपल इयररिंग्स के साथ आप स्लीक चोकर भी स्टाइल कर सकती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेयर स्टाइल 
स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप ओपन कर्ल्स हेयरस्टाइल या फिर बन हेयर स्टाइल बना सकती हैं. बन हेयर स्टाइल में आपका ब्लाउज लुक साफ-साफ नजर आएगा. 

मेकअप 
स्लीवलेस ब्लाउज में एलीगेंट लुक के लिए मेकअप का भी खास ध्यान रखना जरूरी होता है. स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप नो मेकअप लुक कैरी कर सकती हैं. इसके अलावा आप लाइट मेकअप विद पिंक लिपस्टिक शेड भी कर सकती हैं. इन दिनों लाइट मेकअप काफी ट्रेंड में हैं.  

इसे भी पढ़ें: Gen-Z के लिए फेयरवेल पार्टी में एलिगेंट लुक के लिए बेस्ट हैं Shraddha Kapoor की 5 ट्रेंडी साड़ियां, देखें खूबसूरत फोटोज! 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Fashion Tipslifestyle

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;