स्लीवलेस ब्लाउज पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा स्टनिंग लुक

Sleeveless Blouse Styling Tips: साड़ी और लहंगे के साथ अक्सर लोग स्टाइलिश ब्लाउज कैरी करना पसंद करते हैं. ब्लाउज से हमारे पूरे लुक पर असर पड़ता है. मॉर्डन और स्टाइलिश लुक के लिए आजकल अधिकतर लोग स्लीवलेस ब्लाउज कैरी करना पसंद करते हैं. स्लीवलेस ब्लाउज स्टनिंग लुक देता है. लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ब्लाउज को कैसे कैरी करती हैं. स्लीवलेस ब्लाउज को आप कैजुअल आउटिंग्स लेकर वेडिंग फंक्शन तक कैरी कर सकती हैं. आइए जानते हैं स्लीवलेस ब्लाउज में परफेक्ट लुक पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

साड़ी के साथ ब्लाउज करें बैलेंस

स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप साड़ी का बैलेंस जरूर करें. अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो साड़ी हल्की होनी चाहिए.वहीं ब्लाउज लाइट वर्क है तो आप हैवी साड़ी कैरी कर सकती हैं. बैलेंस आउटफिट कैरी करने से स्टनिंग लुक मिलता है.

ज्वैलरी पर दें ध्यान

स्लीवलेस ब्लाउज को कैरी करते समय ज्वैलरी का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज कैरी कर रही हैं तो आप इसके सात झुमका या फिर चांदबाली कैरी कर सकती हैं. वहीं छोटे और सिंपल इयररिंग्स के साथ आप स्लीक चोकर भी स्टाइल कर सकती हैं.

हेयर स्टाइल

स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप ओपन कर्ल्स हेयरस्टाइल या फिर बन हेयर स्टाइल बना सकती हैं. बन हेयर स्टाइल में आपका ब्लाउज लुक साफ-साफ नजर आएगा.

मेकअप

स्लीवलेस ब्लाउज में एलीगेंट लुक के लिए मेकअप का भी खास ध्यान रखना जरूरी होता है. स्लीवलेस ब्लाउज के साथ आप नो मेकअप लुक कैरी कर सकती हैं. इसके अलावा आप लाइट मेकअप विद पिंक लिपस्टिक शेड भी कर सकती हैं. इन दिनों लाइट मेकअप काफी ट्रेंड में हैं.

