हाय राम! ओवरसाइज्ड कपड़ों का है जमाना... ढीली शर्ट-टीशर्ट से यूं करें स्टाइलिंग; लोग कहने लगेंगे Fashion Icon
Styling Tips: ओवरसाइज्ड कपड़े कंफर्टेबल होने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश भी लगते हैं. आज के समय में ओवरसाइज्ड कपड़ों का ट्रेंड फैशन स्टेटमेंट बन गया है. ऐसे में ये इन कपड़ों में स्टाइलिश दिखने के लिए ये टिप्स जानना बेहद जरूरी है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:32 PM IST
Oversized Shirt Styling: सोशल मीडिया की दुनिया में फैशन का महत्व काफी बढ़ गया है. बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता, हर कोई स्टाइलिश और फैशनेबल दिखना चाहता है. ऐसे में ओवरसाइज्ड कपड़ों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे कपड़े कंफर्टेबल होने के साथ-साथ फैसन स्टेटमेंट भी बन गए हैं. कूल और ट्रेंडी दिखने के लिए लड़के और लड़कियों ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं. इस खबर में हम आपको लड़कियों के लिए ऐसे आसान और स्टाइलिश टिप्स बताएंगे, जिससे आप ओवरसाइज शर्ट और टी-शर्च से एक बेहद फैशनेबल लुक पा सकती हैं. 

 

ओवरसाइज टी-शर्ट के साथ बाइकर्स शॉटर्स या सिकनी जीन्स
ओवरसाइज टी-शर्ट के साथ स्किनी लोअर वियर कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जा सकता है. ऐसे में अगर आप कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो एक सिंपल ओवरसाइज टी-शर्ट के साथ बाइकर्स शॉर्ट्स या स्किनी जीन्स को पेयर कर सकती हैं. इस लुक को पूरा करने के लिए इसके साथ स्नीकर्स के साथ पेयर कर सकती हैं. ये लुक काफी स्टाइलिश रहता है. साथ ही इसे आप कॉलेज, कैफे आउटिंग या शॉपिंग के दौरान कैरी कर सकती हैं. ओवरसाइज टी-शर्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए फ्रंट से थोड़ा टक कर सकती हैं. 

ओवरसाइज शर्ट से बनाएं ड्रेस
ओवरसाइज शर्ट से आप ड्रेंस भी बना सकती हैं. ये काफी स्टाइलिश और क्लासी लुक देता है. लॉन्ग ओवरसाइज शर्ट को शर्ट ड्रेस की तरह स्टाइल करें. इसके साथ आप बेल्ट पहन सकती हैं, जिससे आपके फिगर को शेप मिल सके. इस लुक को आप बूट्स या हील्स के साथ पेयर कर सकती हैं. इसके अलावा अगर आप चाहें तो, डेनिम जैकेट या लाइट श्रग भी इसके साथ डाल सकती हैं. इस लुक को आप पार्टी या डिनर में पहन सकती हैं. 

 

लेयरिंग करें
ओवरसाइज टी-शर्ट या शर्ट को स्टाइल करने के लिए आप लेयरिंग भी कर सकती हैं. इससे ओवरसाइज टी-शर्ट या शर्टा का लुक खुलकर आता है. इसके लिए आप एक फुल-स्लीव टॉप या टर्टल नेक के ऊपर ओवरसाइज टी-शर्ट पहनें या क्रप टॉप के ऊपर ओवरसाइट शर्ट को ओपन करके पहनें. यह आपको काफी स्टाइलिश लुक देता है.

;