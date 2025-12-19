Advertisement
जल्दबाजी में खाते हैं खाना तो हो जाएं सावधान! इस बड़ी समस्या को दे सकते हैं दावत

आजकल की भागदौड़ भरी और बिजी लाइफ स्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता है. ऐसे में बहुत से लोग समय बचाने के लिए काफी जल्दी खाना खाते हैं. कई बार लोग हड़बड़ाकर या जल्दबाजी में खाना खाने की वजह से बहुत तरह की परेशानी का सामना भी करते हैं.

 

Dec 19, 2025, 07:48 AM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग समय बचाने के लिए तरह-तरह की चीजें करते हैं. इनमें से एक है काफी जल्दी में खाना खत्म करना. कई लोग काफी जल्दी खाना खाते हैं पर वो इसके साइट इफेक्ट्स से अंजान रहते हैं. हालांकि, ये बहुत बड़ी समस्या की वजह बन सकती है. जल्दबाजी में काना खत्म करने से पेट में गैस बन सकती है. जिसे सौ समस्याओं की एक वजह कहा जा सकता है. आज के समय में पेट में गैस बनना एक आम समस्या हो गई है. कई लोग इसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल का संकेत हो सकता है.

गैस के कारण
जब भी भोजन ठीक से नहीं पचता है तो आंतों में किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसें बनती हैं, जिससे पेट फूलना, भारीपन और दर्द होता है. कई बार लोगों को समझ नहीं आता है कि हेल्दी डाइट के बाद भी कैसे गैस और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो रही है. पेट में गैस बनने के मुख्य कारणों में ऑयली, मसालेदार और फास्ट फूड का ज्यादा सेवन तो है ही साथी ही जल्दबाजी में बिना चबाए खाना भी है.

कैसे पाएं निजात
बिना चबाए खाना खाने से खाने के साथ हवा भी निगल जाती है जिससे पेट में गैस बनती है. आयुर्वेद के अनुसार पेट में गैस बनने का कारण कमजोर पाचन शक्ति, तनाव, चिंता और अनियमित लाइफ स्टाइल भी हैं. साथ ही दालें, सोडा वाले ड्रिंक्स और देर रात सोना भी खराब पाचन की मुख्य वजहे हैं. आयुर्वेद में गैस से निजात पाने के कई उपाय सुझाए गए हैं जिसमें अजवाइन को काफी असरदार माना जाता है. 

पाचन तंत्र को करें मजबूत
अजवाइन और काला नमक गुनगुने पानी के साथ लेने से गैस तुरंत कम हो सकती है. गैस से आराम पाने के लिए आप अदरक का टुकड़ा भी चबा सकते हैं. इससे पाचन मजबूत होता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. 
भोजन के बाद सौंफ चबाने से भी पाचन तंत्र मजबूत होता है. बहुत से लोग हींग को पानी में घोलकर भी पीते हैं जिससे ब्लोटिंग में राहत मिलती है.

डॉक्टर से सलाह
आयुर्वेद में सही लाइफ स्टाइल को सौ समस्याओं की काट बताया गया है. हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए खाना हमेशा  समय ले कर धीरे-धीरे चबाकर ही खाएं. इसके अलावा भोजन करने के तुरंत बाद न लेटें, कुछ देर के लिए वॉक जरूर करें. अगर आपको गैस की समस्या काफी लंबे समय से है और बेहद ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें

इनपुट-आईएएनएस

इनपुट-आईएएनएस 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

Fast Eating Side Effects

