जब भी घर में त्याग, ममता और आंसुओं की बात होती है, तो मां का चेहरा सबसे पहले सामने आता है. मां का प्यार खुलकर दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्यार अक्सर खामोश होता है. वह खुद धूप में खड़ा रहता है, लेकिन बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देता. हमारे समाज ने पिता की पहचान को अक्सर सिर्फ कमाने वाले सदस्य तक सीमित कर दिया है. बच्चों को लगता है कि पापा तो हर जरूरत पूरी कर देंगे, लेकिन पिता सिर्फ एक बैंक अकाउंट या एटीएम नहीं होते. वह भी भावनाओं वाले इंसान हैं. उनके पास भी एक दिल है, जो दुखता है, लेकिन जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण वह अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते.
बचपन से ही बेटों को सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना मत और हिम्मत मत हारो. यही लड़का जब बड़ा होकर पिता बनता है, तो वही सीख उसके साथ चलती रहती है. समाज उससे उम्मीद करता है कि वह हमेशा मजबूत बना रहे.घर में आर्थिक परेशानियां हों, नौकरी की चिंता हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, एक पिता अक्सर अपने चेहरे पर चिंता नहीं आने देता. वह दिनभर की परेशानियों को घर के बाहर ही छोड़कर बच्चों के सामने सामान्य बने रहने की कोशिश करता है. लेकिन जब रात को पूरा घर सो जाता है, तब उसके मन में भी कई सवाल और चिंताएं होती हैं. अफसोस यह है कि बहुत से पुरुष अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते और धीरे-धीरे यह खामोशी उन्हें भीतर से अकेला कर देती है.
वो छोटी-छोटी कुर्बानियां, जो कहीं दर्ज नहीं होतीं, एक पिता का प्यार शब्दों से कम और उसके व्यवहार से ज्यादा दिखाई देता है. वह खुद सालों पुरानी बनियान या घिसी हुई चप्पल पहनकर काम चला लेता है, लेकिन बच्चों के लिए त्योहार पर नए कपड़े जरूर लेकर आता है. कई बार अपनी जरूरतों और दवाइयों तक को टाल देता है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए. बाहर चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों या अपमान का सामना करना पड़े, वह सब कुछ सह लेता है क्योंकि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की चिंता होती है.
ये वे त्याग हैं, जिन पर अक्सर कोई चर्चा नहीं होती. पिता अपनी पूरी जिंदगी परिवार के सपनों को पूरा करने में लगा देता है और जब तक बच्चों को इसका एहसास होता है, तब तक उसके बाल सफेद होने लगते हैं और उम्र का असर साफ दिखाई देने लगता है.वो खड़ूस नहीं हैं, वो चिंतित हैं, आज के दौर में यह समझने की जरूरत है कि पिता का रोल सिर्फ घर चलाने तक सीमित नहीं है. एक बच्चे को जितनी जरूरत मां की गोद की होती है, उतनी ही जरूरत पिता के कंधे और उनके मार्गदर्शन की भी होती है.
अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन उस सख्ती के पीछे उनकी चिंता छिपी होती है. उन्हें डर होता है कि कहीं उनका बच्चा गलत रास्ते पर न चला जाए या वे अपने परिवार को वह खुशियां न दे पाएं, जिसके वे हकदार हैं. कई बार यही चिंता उनके व्यवहार में सख्ती के रूप में दिखाई देती है.
जब तक हम पुरुषों और खासकर पिताओं के भावनात्मक अकेलेपन को नहीं समझेंगे, तब तक एक संवेदनशील और स्वस्थ समाज का निर्माण अधूरा रहेगा. उन्हें भी उतने ही प्यार, सम्मान और अपनापन चाहिए, जितना परिवार के बाकी सदस्यों को.आज सिर्फ स्टेटस मत बदलिए, थोड़ा वक्त भी दीजिए अगर आप सचमुच आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी फादर्स डे लिखकर मत रुकिए. थोड़ा समय निकालिए, अपने पिता के पास बैठिए और उनसे बस इतना पूछिए कि "पापा, आप कैसे हैं?" हो सकता है कि वह ज्यादा कुछ न कहें, लेकिन यकीन मानिए, यह सवाल उनके लिए बहुत मायने रखेगा.उन्हें यह एहसास दिलाइए कि अब वे अकेले नहीं हैं. वे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इस परिवार की सबसे मजबूत नींव हैं.आइए, पुरुषों के आंसुओं और भावनाओं को कमजोरी समझने की सोच को बदलें. उन्हें भी इंसान की तरह समझें, जो थकते हैं, जिन्हें दर्द होता है और जिन्हें कभी-कभी सहारे की जरूरत पड़ती है.