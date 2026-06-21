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परिवार की वो खामोश दीवार, जो तकलीफें और दर्द को सहकर घर में बांटता है खुशियां

Fathers Day 2026: 21 जून को फादर्स डे मनाया जाता है. फादर्स डे को हर इंसान अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है. फादर्स डे के मौके पर कोई अपने पापा को गिफ्ट दे रहा है तो कई स्टेटस लगाकर अपने अंदाज में फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग अपने पिता के साथ फोटो शेयर कर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या आपने सोचा है जो पिता आज आपकी नींव है जो हर मुसीबत में आपके साथ रहते हैं. चलिए जानते हैं पिता के मन में क्या चलता है.

Written ByBarkha Trehan
Published: Jun 21, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:43 PM IST
परिवार की वो खामोश दीवार, जो तकलीफें और दर्द को सहकर घर में बांटता है खुशियां

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Barkha Trehan

Barkha Trehan

बरखा त्रेहान एक सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया व्यक्तित्व और पुरुष आयोग NGO की अध्यक्षा के रूप में जानी जाती हैं. वो लैंगिक न्याय, संवैधानिक समानता, पारिवारिक कानूनों में संतुलन और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठाती रही हैं.

वो विभिन्न राष्ट्रीय मंचों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचार प्रस्तुत करती हैं और तथ्यों व संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाती हैं. उनके कार्यों का मुख्य फोकस एक संतुलित सामाजिक विमर्श और समान न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

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