जब तक हम पुरुषों और खासकर पिताओं के भावनात्मक अकेलेपन को नहीं समझेंगे, तब तक एक संवेदनशील और स्वस्थ समाज का निर्माण अधूरा रहेगा. उन्हें भी उतने ही प्यार, सम्मान और अपनापन चाहिए, जितना परिवार के बाकी सदस्यों को.आज सिर्फ स्टेटस मत बदलिए, थोड़ा वक्त भी दीजिए अगर आप सचमुच आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी फादर्स डे लिखकर मत रुकिए. थोड़ा समय निकालिए, अपने पिता के पास बैठिए और उनसे बस इतना पूछिए कि "पापा, आप कैसे हैं?" हो सकता है कि वह ज्यादा कुछ न कहें, लेकिन यकीन मानिए, यह सवाल उनके लिए बहुत मायने रखेगा.उन्हें यह एहसास दिलाइए कि अब वे अकेले नहीं हैं. वे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इस परिवार की सबसे मजबूत नींव हैं.आइए, पुरुषों के आंसुओं और भावनाओं को कमजोरी समझने की सोच को बदलें. उन्हें भी इंसान की तरह समझें, जो थकते हैं, जिन्हें दर्द होता है और जिन्हें कभी-कभी सहारे की जरूरत पड़ती है.