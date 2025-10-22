Fatigue Relieving Foods: 3 पोषक तत्वों की कमी से हर वक्त महसूस होती है थकान, ये फूड शरीर में भर देंगे जान

Fatigue relieving foods: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में फिट रहना बड़ी चुनौती है. हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपनी डाइट का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं. जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा खाने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. शुरू में ये कमी मामूली लगती है जैसे हमेशा थकान रहना या बार बार बीमार पड़ने को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये बड़ी परेशानी बन सकती है.

डॉक्टर सौरभ सेठी (MD, MPH) के मुताबिक हमेशा थकान महसूस होना शरीर में आयरन विटामिन B12 या मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है. उन्होंने इस संबंध में एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें बताया कि किन पोषक तत्वों की कमी से ऐसा हो सकता है. आइए जानते हैं उन तीनों पोषक तत्वों के बारे में जिनकी कमी से शरीर में हमेशा थकान लगती है. ये भी जानेंगे कि कौन से फूड इन्हें पूरा किया जा सकता है.

1. आयरन की कमी

आयरन शरीर में खून बनाने और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. इसकी कमी से कमजोरी सिर चकराना और थकान महसूस होती है. नीचे कुछ फूड्स की लिस्ट दी गई है, जिन्हें डाइट में शामिल करने से आयरन की कमी पूरी की जा सकती है और थकान की समस्या से बचा जा सकता है.

आयरन से भरपूर फूड्स

हरी पत्तेदार सब्जियां पालक सरसों चौलाई

दालें और फलियां मसूर छोले राजमा सोयाबीन

मेवे और बीज कद्दू के बीज तिल बादाम

सूखे मेवे किशमिश अंजीर

आयरन युक्त अनाज खजूर और अनार

2. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान चक्कर और हाथ पैरों में झनझनाहट जैसी समस्या हो सकती है. अगर आपको भी यह संकेत मिलता है तो समझ लीजिए विटामिन बी 12 की कमी है और इसे पूरा करने के लिए कुछ फूड आपकी मदद कर सकते हैं.

विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ

अंडे उबले हुए

मछली सालमन जैसी

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

फोर्टिफाइड सीरियल और मक्के का आटा

सोयाबीन अंकुरित मूंग और राजमा

3. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम मांसपेशियों नसों और दिल की सेहत के लिए जरूरी है. यह ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. इसकी कमी से थकान मांसपेशियों में खिंचाव और नींद की समस्या हो सकती है. अगर आप भी ऐसी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड एड करें.

मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ

पालक और अन्य हरी सब्जियां

दाल राजमा और फलियां

बादाम कद्दू के बीज और अलसी के बीज

साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस और क्विनोआ

एवोकाडो सैल्मन मछली और डार्क चॉकलेट

इस बात का भी रखें ख्याल

अगर आप पूरी नींद लेने के बावजूद हमेशा थकान महसूस करते हैं तो इसे हल्के में न लें. हो सकता है आपके शरीर को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत हो. यही वजह है कि रोजाना के आहार में इस आर्टिकल में बताए गए फूड शामिल करें, जिससे आप हमेशा तरोताजा रह सकते हैं. शरीर में एनर्जी रहेगी. इतना ही नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

