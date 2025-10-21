Advertisement
सेहत का खजाना है सौंफ-मिश्री, खाने के बाद करें सेवन; मिलेंगे कमाल के फायदे

Benefits Of Eating Saunf Mishri: सौंफ और मिश्री सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर खाने के बाद इसे खाने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:08 PM IST
Eating Saunf Mishri Benefits: अक्सर भारतीय घरों में खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना आम होता है. ये टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी काम करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने की आदत को अपनाते हैं, तो यह आपकी सेहत पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है? खासतौर से यह पेट और कमर की चर्बी घटाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और डाइजेशन बेहतर करने में बेहद फायदेमंद होती है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

 

चर्बी घटाने में मददगार
फाइबर और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर सौंफ सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसके सेवन से शरीर से टॉक्सिन्स को बहार निकाला जा सकता है. ऐसे में जब आप मिश्री के साथ इसे मिलाकर खाते हैं, तो यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट तेजी से बर्न होता है. ऐसे में रोजाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और कुछ मिश्री चबाने की सलाह दी जाती है. 

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार
सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर बॉडी में बैड कोलेस्टॉल LDL को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने में मदद करते हैं. ऐसे में इसके रोजाना सेवन से हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है. 

 

बेहतर डाइजेशन
खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने से डाइजेशन बेहतर होती है. इसके सेवन से डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जिससे गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. इसके अलावा मिश्री की मिठास और सौंफ की ठंडक, पेट को आराम देने का करते हैं. हेवी खाने के बाद इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है. 

 

मुंह की बदबू
खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है. ऐसे में सौंफ और मिश्री के सेवन से मुंह की बदबू दूर होती है. इसके अलावा यह भूख को कंट्रोल करती है, जिससे आप बार-बार अहेल्दी ईटिंग से बचते हैं, जो वेट बढ़ने का भी एक बड़ा कारण होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Benefits Of Eating Saunf Mishrisaunf mishri khane ke fayde

