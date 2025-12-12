Advertisement
trendingNow13039000
Hindi Newsलाइफस्टाइलपीरियड्स के दौरान पेट दर्द से राहत पाने के लिए करें ये उपाय, जल्द मिलेगा असर!

पीरियड्स के दौरान पेट दर्द से राहत पाने के लिए करें ये उपाय, जल्द मिलेगा असर!

पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस हैं, पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन की समस्या होती है. दर्द और ऐंठन की समस्या से राहत पाने के लिए आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीरियड्स के दौरान पेट दर्द से राहत पाने के लिए करें ये उपाय, जल्द मिलेगा असर!

हर महीने होने वाले पीरियड्स के दर्द और ऐंठन से राहत के लिए जरूरी नहीं कि हर बार दवा ली जाए. आयुर्वेद में ऐसी कई औषधि हैं, जो इन समस्याओं में राहत देते हैं. रसोई में पाई जाने वाली सौंफ भी किसी औषधि से कम नहीं. खाने के बाद ली जाने वाली सौंफ को आयुर्वेद त्रिदोष नाशक (वात-पित्त-कफ तीनों को संतुलित करने वाला) और ठंडी तासीर वाली शक्तिशाली औषधि मानता है. रोजाना थोड़ी सी सौंफ खाने से पाचन से लेकर पीरियड्स, आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक तक सब सुधर जाता है.

पीरियड्स के दर्द से राहत 
सबसे खास बात है कि सौंफ पीरियड्स नियमित करती है. गुड़ के साथ सौंफ खाने से पीरियड्स समय पर और बिना दर्द आते हैं. वहीं, ऐंठन में भी राहत मिलती है. आयुर्वेद में बताया गया है कि सौंफ के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ लिए जा सकते हैं. खाने के बाद सौंफ, जीरा और काला नमक का चूर्ण लेने से पेट हल्का रहता है. पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे कब्ज, गैस, अपच की समस्या दूर होती है. एक चम्मच सौंफ दो कप पानी में उबालकर दिन में 2-3 बार पीने से कफ निकलता है, जिससे खांसी-अस्थमा में राहत मिलती है. जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, उनके लिए भी सौंफ फायदेमंद है. सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में पीसकर सुबह-शाम एक चम्मच पानी के साथ लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है.

कैसे करें सौंफ के पानी का सेवन
बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर रोज भोजन के बाद एक चम्मच लेने से याददाश्त तेज होती है. पेट की गर्मी से होने वाले मुंह के छाले को भी ठीक करने में मददगार है. सौंफ का पानी उबालकर, फिटकरी मिलाकर दिन में 3-4 बार कुल्ला करना चाहिए. सौंफ चबाने से खून साफ होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है. खाने के 30 से 40 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सौंफ खाने के फायदे 
आयुर्वेद कहता है कि सौंफ जठराग्नि को कभी कमजोर नहीं करती, बल्कि पाचन को तेज और शरीर को ठंडक देती है. रोजाना थोड़ी सी सौंफ खाने से लीवर स्वस्थ रहता है, पेट साफ रहता है और त्वचा में निखार आता है. हालांकि, सेवन से पहले किसी वैद्य से सलाह जरूर लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

प्लास्टिक नहीं अंडे खाने से भी हो सकता है कैंसर! लैब टेस्ट में मिला खतरनाक केमिकल

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'
Mohan Bhagwat
वीर सावरकर की चिट्ठियों का जिक्र कर बोले मोहन भागवत- 'अगर 7 भाई भी होते तो सभी...'
3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !
Sudha Murty
3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रस्ताव लाईं सुधा मूर्ति, मिलेगा मौलिक अधिकार !
बर्फबारी का लेना चाहते हैं मजा तो बैग कर लें पैक, इन तारीखों को होने वाला है स्नोफॉल
weather update
बर्फबारी का लेना चाहते हैं मजा तो बैग कर लें पैक, इन तारीखों को होने वाला है स्नोफॉल
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दायर, चचेर भाई का नाम भी शामिल
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
Former Justice
मद्रास HC के जज पर महाभियोग... 56 पूर्व जजों ने क्यों कहा- 'ये लोकतंत्र पर हमला?'
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
Weather
वीकेंड का मजा खराब करेगी बारिश? सर्द हवाओं से लुढ़केगा तापमान; यहां बढ़ेगी ठंड
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
airfares
सालभर हवाई किराए पर कैप नहीं लगा सकते... नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के बयान पर रार!
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
diesel tanker accident
एक्सीडेंट के बाद डीजल टैंकर में भीषण आग, बीच सड़क 'ज्वालामुखी' जैसा विस्फोट
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट