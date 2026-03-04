पीरियड्स फ्लो बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें, कुछ ही समय पर दिखेगा असर!

पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो कम हो जाता है. ब्लड फ्लो कम होने की वजह से दर्द काफी बढ़ जाता है. कई बार तनाव, हार्मोनल इंबैलेंस और कंट्रोल पिल्स की वजह से पीरियड्स फ्लो कम हो जाता है. पीरियड्स 1 से 2 दिन तक आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. पीरियड्स का नेचुरल फ्लो बढ़ाने के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

मेथी दाना

पीरियड्स के दौरान फ्लो सही नहीं आता है तो आप डाइट में मेथी दाना शामिल कर सकते हैं. एक चम्मच मेथी दाने को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं. मेथी दाने का सेवन करने से पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, जलन और ऐंठन कम हो सकता है.

अजवाइन का पानी

पीरियड्स के दौरान फ्लो बढ़ाने के लिए अजवाइन का पानी पी सकते हैं. अजवाइन का पानी पीने से पीरियड्स फ्लो ठीक हो सकता है. अगर आप पीरियड्स संबंधी समस्या से परेशान हैं तो डाइट में अजवाइन का पानी पी सकते हैं.

दालचीनी का पानी

पीरियड्स से जुड़ी समस्या से परेशान हैं तो आप दालचीनी के पानी का सेवन कर सकते हैं. दालचीनी का पानी पीने से हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या में सुधार आ सकता है. दालचीनी का टुकड़ा लें, एक गिलास पानी में दालचीनी डालकर पानी उबाल लें. इसके बाद पानी गुनगुना हो जाए.

अशोक की छाल

अशोक की छाल का यूज करन से पीरियड्स से जुड़ी समस्या से राहत मिल सकती है. अशोक की छाल को पानी में डालकर उबाल लें. इसके बाद पानी का सेवन करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.