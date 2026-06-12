दुनियाभर में Fifa वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है. भारत में भी इसका काफी क्रेज है. भारत में लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेस्सी जैसे फुलबॉलर को काफी पसंद करते हैं. ये फुटबॉलर फुर्तीले स्टाइल से खेलते हैं. 41 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 90 मिनट तक ग्राउंड में फूल स्टैमिना के साथ भागते हैं. आइए जानते हैं आखिर कहां से लाते हैं इतना स्टैमिना.
पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में भी एकदम फिट है. वह ग्राउंड में लगातार भागते हैं, उनकी एनर्जी अक्सर चर्चा में बनी रहती है. आइए जानते हैं इतना सारा स्टैमिना लाने के लिए रोनाल्डो किस तरह की डाइट लेते हैं. दरअसल उनके EX सेफ जियोर्जियो बैरोन ने कवर्स को दिए इंटरव्यू में उनकी डाइट के बारे में खुलकर बाती है. उन्होंने बताया है कि फुटबॉलर क्या खाते हैं उनकी फिटनेस का राज क्या है.
रोनाल्डो के एक्स शेफ जियोर्जियो ने इंटरव्यू में फुटबॉलर की डाइट के बारे में बात करते हुए बताया कि फुटबॉलर बैलेंस डाइट का सेवन करते हैं. डाइट को लेकर वह काफी सख्त हैं. उनकी डाइट बेहद सिंपल और हेल्दी होती है. वह एवोकाडो, अंडे, ताजा सब्जियां, चिकन और मछली खाते हैं. रोनाल्डो व्हाइट राइस नहीं बल्कि रेड और ब्लैक राइस खाते हैं. इसके अलावा वह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं.
रोनाल्डो अपनी डाइट को लेकर इतने सख्त हैं कि उनकी लाइफ में नौ चीटिंग डे है. वह अपनी फिटनेस के लिए कोई भी समझौता नहीं करते हैं. कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की मदद से फिट हैं.
रोनाल्डो फिटनेस के लिए 60 प्रतिशत डाइट और 40 प्रतिशत वर्कआउट करते हैं. वर्कआउट में वह रोजाना कार्डियो, स्ट्रेंथ टेनिंग करते हैं.
रोनाल्डो क्रायोथैरेपी लेते हैं. इस दौरान वह -130 डिग्री तापमान में 3 मिनट तक रुकते हैं. या फिर आइस बाथ लेते हैं. इससे मांसपेशी में लगी चोट से आराम मिलता है. मैच के बाद शरीर में होने वाले दर्द से भी जल्दी रिकवरी मिलती है.
41 वर्षीय स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. करियर में तमाम ऊंचाइयों को छूने के बावजूद उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना अभी भी अधूरा है. देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में रोनाल्डो अपना ये ख्वाब पूरा कर पाएंगे या नहीं
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