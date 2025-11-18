Advertisement
रोजाना अंजीर खाने से मिलते हैं ये फायदे, जानें सेवन का सही तरीका!

Anjeer Ke Fayde: अंजीर खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:13 PM IST
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर अनाज, सब्जियों और फलों का सेवन कर स्वस्थ रहा जा सकता है. ऐसा ही छोटा फल है अंजीर, जिसके सेवन से कई लाभ मिलते हैं. मध्य प्रदेश का आयुष विभाग अंजीर को मिठास के साथ सेहत का खजाना बताता है. यह विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाता है. अंजीर खाने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लिवर और किडनी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी इन अंगों की सफाई करता है. इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं , जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या दूर रहती है.

पाचन तंत्र होता है मजबूत 
यही नहीं, पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम अंजीर करता है. कब्ज की पुरानी शिकायत हो तो भिगोए हुए अंजीर रोज सुबह खाने से आराम मिलता है. जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी वजन नहीं घटा पा रहे तो अंजीर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है और कैलोरी कम. दिल के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद है. इसके सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आयरन की भरपूर मात्रा खून की कमी दूर करती है. त्वचा चमकदार और बाल मजबूत बनते हैं. अंजीर खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

अंजीर खाने का सही तरीका 
हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है. इसके लिए रात में कुछ अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें, वह पानी भी पी लें. सर्दियों में ताजा अंजीर खाना और भी बेहतर होता है.

डायबिटीज बिना सलाह ना करें सेवन 
रोजाना अंजीर के सेवन से पूरी सेहत दुरुस्त रहती है. हालांकि, कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. जिन्हें अंजीर से एलर्जी है, उन्हें मुंह में खुजली या चकत्ते हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में अंजीर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही अंजीर का सेवन करना चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

IANS

lifestyleanjeer ke fayde

