बड़े काम की है फिटकरी, सिर्फ शेविंग के लिए ही नहीं, इन 5 तरीकों से भी करें इस्तेमाल

Potassium Alum Uses: फिटकरी को हम अक्सर शेविंग के बाद इस्तेमाल होते हुए देखते आए हैं. इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज चेहरे पर रेजर से हुई छोटी खरोंच को ठीक करने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल सिर्फ शेविंग तक सीमित नहीं है? ये एक मल्टीपर्पस चीज है, जिसके कई घरेलू नुस्खे आपको रोजमर्रा की परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं. चलिए जानते हैं फिटकरी के 5 खास इस्तेमाल के बारे में.

1. मुंह की बदबू दूर करने में असरदार

कई बार दांत और मसूड़ों की परेशानी की वजह से मुंह से बदबू आती है. ऐसे में फिटकरी से बना माउथवॉश कारगर होता है. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकीभर फिटकरी पाउडर और थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें. इससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं और सांस ताजा रहती है.

2. पसीने की बदबू से छुटकारा

जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, उन्हें अक्सर बदबू की समस्या परेशान करती है. फिटकरी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पसीने की बदबू को रोकते हैं. नहाते वक्त फिटकरी का छोटा टुकड़ा पानी में डालकर नहाएं या बगल में हल्का फिटकरी पानी लगाएं. ये नेचुरल डिओडरेंट की तरह काम करता है.

3. छोटे-मोटे घाव और कट में राहत

फिटकरी का यूज छोटे-मोटे घाव, कट या खरोंच पर किया जा सकता है. ये खून को जल्दी रोकने और इंफेक्शन से बचाने का काम करता है. बस घाव वाले हिस्से पर फिटकरी का पानी लगाएं या हल्का पाउडर छिड़क दें.

4. बाल झड़ने और डैंड्रफ में मददगार

फिटकरी का इस्तेमाल बालों की परेशानियों में भी किया जा सकता है. इसके लिए फिटकरी को पानी में घोलकर उसमें गुलाबजल और नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को बाल धोने के बाद स्कैल्प पर लगाएं. इससे डैंड्रफ कम होता है और बालों का झड़ना भी कंट्रोल हो सकता है.

5. पानी को साफ करने में मददगार

ग्रामीण क्षेत्रों में फिटकरी का इस्तेमाल अक्सर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है. गंदे या मटमैले पानी में फिटकरी डालने से गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी पहले के मुकाबले साफ हो जाता है. हालांकि इसे पीने से पहले पानी को उबालना या फिल्टर करना जरूरी है.

