What is Marburg virus: नए मारबर्ग वायरस की दस्तक से 'हाहाकार', 500 से ज्यादा मौतें... नाक से आने लगता है खून...इग्नोर ना करें ये लक्षण

Five Death in Ethiopia by Marburg virus: 2019 में कोरोना वायरस ने दुनिया को दहला दिया था. लाखों लोगों की मौत हुई. भारत में इस वायरस ने हाहाकार मचाया था. इस बीच अब एक नए वायरस की एंट्री हुई है. इथोपिया से खबर आई है कि वहां मारबर्ग वायरस की दस्तक से लोगों में दहशत है. इथियोपिया में अब तक 10 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इन 10 में से 5 की मौत हो चुकी है. 5 मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं. यह इथियोपिया में पहली बार है जब यह वायरस पाया गया है. वहां इसके मरीजों को अलग कमरे में रखकर इलाज दिया जा रहा है.सरकार और स्वास्थ्य टीमें उन लोगों की पहचान कर रही हैं जो मरीजों के संपर्क में आए थे. समुदाय में जांच और निगरानी चल रही है ताकि वायरस और न फैले.

इससे पहले यह वायरस अफ्रीका के कई देशों में तबाही मचा चुका है. पिछले साल रवांडा में मारबर्ग वायरस ने कहर बरपाया था. कुल 66 संक्रमितों में 15 की मौतें हो गई थी. उससे पहले साल 2023 में इक्टोरियल गिनी में मारबर्ग से 40 लोग इंफेक्टेट हुए जिनमें 35 लोगों की मौत हो गई थी. मारबर्ग से सबसे ज्यादा तबाही अंगोला में मचाई थी, जब 2004-05 में वहां 252 संक्रमितों में 227 की मौत हो गई थी. यह बीमारी अब तक अफ्रीकी देश डीआर कांगों, युगांडा, गिनी, घाना, तंजानिया औक रवांडा तक ही सीमित है, लेकिन इसने पूरी दुनिया में दहशतक फैला दी है. इतिहास उठाकर देखें तो 500 से ज्यादा मौतें इस वायरस के चलते हो चुकी हैं.

आखिर क्या है मारबर्ग वायरस?

मारबर्ग वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है, जो इबोला की तरह खून निकलने वाली बीमारी पैदा करता है. यह चमगादड़ या संक्रमित व्यक्ति के खून, लार या अन्य तरल पदार्थों से फैलता है.

कितना खतरनाक है?

इस वायरस की मौत दर (Fatality Rate) 50% से लेकर 88% तक हो सकती है. मतलब ये कि 10 में से लगभग 5–9 लोग मर जाते हैं. अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो मौत दर कम की जा सकती है. अफ्रीकी देशों में इसका फैलाव रोकने की कोशिश हो रही है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वायरस दूसरे देशों में फैल सकता है, खासकर साउथ सूडान और केन्या. इसलिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

2 चरणों में दिखते हैं मारबर्ग वायरस रोग के लक्षण

मारबर्ग के लक्षण दो चरणों में दिखाई देते हैं. पहला चरण 5 से 7 दिनों तक होता है. इस दौरान बुखार. ठंड लगना.भयंकर सरदर्द, खांसी. मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द. गला खराब होना. इन लक्षणों के दिखते ही सावधान होना जरूरी है. दूसरे चरण में यह लक्षण और घातक हो जाते हैं, जिनमें पेट या सीने में दर्द होने लगता है. बार-बार उल्टी आती है. दस्त लगते हैं. चक्कर भी आ सते हैं. तेजी से वजन घटने लगता है. खूनी मल आ सकता है. इतना ही नहीं, आपकी नाक, मुंह, आंख या योनि से खून बह सकता है. इन लक्षणों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

यह वायरस पहली बार कहां मिला था?

मारबर्ग वायरस पहली बार 1967 में जर्मनी और सर्बिया में प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों में पाया गया था. यह वायरस अफ्रीका के Green Monkeys (एक प्रकार का बंदर) से आया माना जाता है. मारबर्ग वायरस कोरोना की तरह सांस से नहीं बल्कि खून और शरीर के तरल संपर्क से फैलता है, लेकिन इसकी मौत दर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे बहुत गंभीर माना जा रहा है.

