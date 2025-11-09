Advertisement
अगर आप भी लेते हैं कम नींद तो हो जाएं सावधान, हार्ट अटैक का बढ़ता है खतरा, जानिए 5 बड़े नुकसान

Disadvantages of getting less sleep: अगर आप भी 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद नहीं लेते तो सावधान हो जाएंगे. ये लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कैसे...

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:10 PM IST
Disadvantages of getting less sleep: आज की भागदौड़ में लोग काम, सोशल मीडिया और अनियमित दिनचर्या की वजह से नींद को सबसे कम महत्व देते हैं, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए. एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम नींद केवल थकान नहीं देती, यह धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है. रात में कुछ घंटे कम सोना कई लोगों को छोटी बात लगता है, लेकिन यही आदत दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज, तनाव, चिड़चिड़ापन और याददाश्त कमजोर होने जैसी गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है.

देर रात मोबाइल चलाना, ऑफिस का तनाव, गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल नींद की गुणवत्ता को खराब कर देते है. इसका असर शरीर पर सीधा पड़ता है. अगर आप भी कम नींद लेते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कम नींद लेने से दिल की सेहत कमजोर होती है, वजन बढ़ता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है. सही नींद लेना किसी भी दवा से कम नहीं, यह आपकी सेहत के लिए रोज की जरूरत है.

कम नींद लेने पर क्या होता है? (Disadvantages of getting less sleep)

दिल पर बुरा असर- कम सोने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसिलए क्योंकि कम नींद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली प्रणालियों को बाधित करती है, ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिल की धड़कन और हार्ट रोग का खतरा बढ़ जाता है. एक रिसर्च बताता है कि जो लोग दिन में 5-6 घंटे से कम सोते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज्यादा होता है. नींद हार्ट की मांसपेशियों को आराम देती है, इसलिए बिना नींद के उन्हें लगातार काम करते रखना खतरनाक हो सकता है.

कम नींद लेने के नुकसान

1 . शुगर बढ़ सकती है- नींद कम होगी तो शरीर शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है.

2. वजन बढ़ना- जो लोग कम सोते हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगती है और शरीर की चर्बी बढ़ने लगती है.

3. बार-बार बीमार पड़ना- नींद पूरी न होने से शरीर कमजोर हो जाता है, सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं.

4. चिड़चिड़ापन और गुस्सा- नींद कम हो तो दिमाग थक जाता है, इंसान जल्दी गुस्सा करता है और छोटी-सी बात पर भी चिड़चिड़ा हो जाता है.

5. ध्यान नहीं लगना- कम नींद से दिमाग सही काम नहीं करता, पढ़ाई या ऑफिस के काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

