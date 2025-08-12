ब्रेन हेल्थ के लिए खतरा हैं ये 5 आदतें, समय रहते बदल लें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
तेज रफ्तार जिंदमी में हम कई बार ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है. ज्यादा मीठा खाना, नींद की कमी, अकेलापन जैसी समस्या धीरे-धीरे ब्रेन हेल्थ को कमजोर कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन आदतों को पहचाना जाए और इसमें बदलाव किया जाए, वरना याददाश्त कमजोर हो सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:11 PM IST
Brain Health Tips: हमारी डेलीआइफ की छोटी-छीटी आदतें अक्सर हमें बिना एहसास कराए सेहत पर बड़ा असर डालती हैं. गलत लाइफस्टाइल, सही खान पान न होना, नींद की कमी और लगातार स्ट्रेस लेना जैसी आदतें ब्रेन हेल्थ को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती हैं. अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए, तो याददाश्त भी कमजोर हो सकती है इसके साथ ही न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. आइए आज के आर्टिकल में जानते हैं वो 5 आदतें जो चुपचाप आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही हैं और जिन्हें छोड़ना ही समझदारी है.

नींद की कमी
आज के बिजी लाइफ में लोग 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं. बढ़ता वर्कलोड और स्ट्रेस के कारण लोगों की नींद नहीं पूरी हो पा रही है. लेकिन नींद दिमाग के लिए बेहद जरूरी है. सोते समय दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है. अगर आप रोज 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो चीजें भूलने लगेंगे और दिमाग की वर्किंग पावर कम होने लग सकती है.

मल्टीटास्किंग करने से बचें
एक साथ कई काम करना स्मार्ट जरूर लग सकता है लेकिन यह सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसका कारण है कि इससे दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है. बेहतर है एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, इससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और दिमाग भी रिलैक्स रहेगा.

एक्सरसाइज न करना
दिमाग को तेज रखने के लिए शरीर की तरह उसकी भी कसरत ज़रूरी है. नियमित एक्सरसाइज से दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं. रोज सिर्फ 30 मिनट की कसरत भी बड़ा फर्क ला सकती है.

बहुत ज्यादा मीठा खाना
क्या आपको भी मीठा खाना बहुत पसंद है? अगर हां तो जरा रुकिए. बहुत ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ज्यादा मीठा खाने से दिमाग में सूजन हो सकती है, जिससे याददाश्त और सीखने की क्षमता कम होने लगती है. बेहतर है कि मीठे की जगह फलों को अपनी डाइट में शामिल करें.

बहुत ज्यादा अकेलापन
हमेशा अकेले रहना भी दिमाग के लिए सही नहीं होता है. लोगों से बातचीत और तालमेल से दिमाग एक्टिव मोड में रहता है और मूड भी सही रहता है. इसलिए दिमाग को सही रखने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने की आदत डालें.

