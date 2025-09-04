सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है 'फोलिक एसिड'; जानें इसके फायदे

Vitamin B-9 Benefits: अक्सर लोग सोचते हैं कि फोलिक एसिड, जिसे विटामिन बी-9 भी कहा जाता है, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होता है. इसे आमतौर पर खून की कमी और गर्भ में बच्चे के ग्रोथ से जोड़ा जाता है. साइंटिस्ट का कहना है कि फोलिक एसिड सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह शरीर की सेल्स से लेकर ब्रेन और हार्ट तक के कई जरूरी काम करता है.

फोलिक एसिड के फायदे

फोलिक एसिड हमारे शरीर में न्यू ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाए, तो हमें थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

हार्ट के लिए फोलिक एसिड के फायदे

यह विटामिन हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. यह एक खतरनाक तत्व, होमोसिस्टीन, को कम करता है, जो हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकता है. जिन लोगों के शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा ठीक रहती है, उन्हें दिल का दौरा और लकवा होने का खतरा कम होता है.

ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद है फोलिक एसिड

फोलिक एसिड दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है. यह दिमाग में ऐसे केमिकल्स बनाने में मदद करता है, जो हमारे मूड को ठीक रखते हैं. अगर इसकी कमी हो जाए, तो व्यक्ति को उदासी, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या हो सकती है. कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया है कि फोलिक एसिड का सेवन करने वाले लोगों में याददाश्त बेहतर रहती है.

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फायदेमंद है फोलिक एसिड

प्रेग्नेंट महिलाओं को तो फोलिक एसिड की काफी जरूरत होती है. यह बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सही तरीके से बनने में मदद करता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंसी से पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि जन्म लेने वाले बच्चे में किसी प्रकार की फिजिकल डिफिशिएंसी न हो. इसके अलावा, यह हमारी स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है. यह नई सेल्स को बनने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और बाल मजबूत रहते हैं.

ज्यादा फोलिक एसिड हो सकता है नुकसानदायक

हालांकि, फोलिक एसिड का ज्यादा सेवन भी हानिकारक हो सकता है. अगर बिना जरूरत के ज्यादा मात्रा में इसे लिया जाए, तो इससे पेट खराब, घबराहट और कुछ मामलों में अन्य समस्याएं हो सकती हैं. कुछ दवाइयां, जैसे मिर्गी की दवा या कैंसर की दवा, फोलिक एसिड को शरीर में कम कर देती हैं. ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर इसे लेना चाहिए.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.