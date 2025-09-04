सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है 'फोलिक एसिड'; जानें इसके फायदे
Advertisement
trendingNow12908399
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है 'फोलिक एसिड'; जानें इसके फायदे

Folic Acid Benefits: फोलिक एसिड या विटामिन बी-9 हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर डीएनए और सेल्स ग्रोथ के लिए जरूरी है. इस खबर में हम आपको फोलिक एसिड के फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है 'फोलिक एसिड'; जानें इसके फायदे

Vitamin B-9 Benefits: अक्सर लोग सोचते हैं कि फोलिक एसिड, जिसे विटामिन बी-9 भी कहा जाता है, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी होता है. इसे आमतौर पर खून की कमी और गर्भ में बच्चे के ग्रोथ से जोड़ा जाता है. साइंटिस्ट का कहना है कि फोलिक एसिड सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह शरीर की सेल्स से लेकर ब्रेन और हार्ट तक के कई जरूरी काम करता है.

 

फोलिक एसिड के फायदे
फोलिक एसिड हमारे शरीर में न्यू ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. अगर हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाए, तो हमें थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

हार्ट के लिए फोलिक एसिड के फायदे
यह विटामिन हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. यह एक खतरनाक तत्व, होमोसिस्टीन, को कम करता है, जो हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकता है. जिन लोगों के शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा ठीक रहती है, उन्हें दिल का दौरा और लकवा होने का खतरा कम होता है.

 

ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद है फोलिक एसिड
फोलिक एसिड दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है. यह दिमाग में ऐसे केमिकल्स बनाने में मदद करता है, जो हमारे मूड को ठीक रखते हैं. अगर इसकी कमी हो जाए, तो व्यक्ति को उदासी, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या हो सकती है. कुछ रिसर्च में यह भी देखा गया है कि फोलिक एसिड का सेवन करने वाले लोगों में याददाश्त बेहतर रहती है.

 

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फायदेमंद है फोलिक एसिड
प्रेग्नेंट महिलाओं को तो फोलिक एसिड की काफी जरूरत होती है. यह बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सही तरीके से बनने में मदद करता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंसी से पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि जन्म लेने वाले बच्चे में किसी प्रकार की फिजिकल डिफिशिएंसी न हो. इसके अलावा, यह हमारी स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है. यह नई सेल्स को बनने में मदद करता है, जिससे स्किन साफ और बाल मजबूत रहते हैं.

 

ज्यादा फोलिक एसिड हो सकता है नुकसानदायक
हालांकि, फोलिक एसिड का ज्यादा सेवन भी हानिकारक हो सकता है. अगर बिना जरूरत के ज्यादा मात्रा में इसे लिया जाए, तो इससे पेट खराब, घबराहट और कुछ मामलों में अन्य समस्याएं हो सकती हैं. कुछ दवाइयां, जैसे मिर्गी की दवा या कैंसर की दवा, फोलिक एसिड को शरीर में कम कर देती हैं. ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर इसे लेना चाहिए.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

benefits of folic acidvitamin B 9 benefits

Trending news

फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
New GST slab structure
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
#Donaldtrump
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
Rahul Gandhi
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता डूबा, लेकिन स्टेशन रहेगा चालू: DMRC
breaking news live today
Flood Live Updates: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता डूबा, लेकिन स्टेशन रहेगा चालू: DMRC
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
;