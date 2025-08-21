रूखे-बेजान बालों से हो गए हैं परेशान? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर पाएं शाइनी हेयर!
Home Remedies For Dry Hair: बालों की कई दिक्कतों से आजकल लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप रूखे-बेजान बालों से परेशान हो गए हैं,तो आज आपको बताते हैं शाइनी हेयर के लिए घरेलू नुस्खें.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:25 AM IST
Home Remedies For Dry Hair:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और बदलते खान-पान के कारण बालों से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बालों का रूखा होना, स्कैल्प पर पोषण की कमी कई समस्याएं होने लग जाती हैं. रूखेपन के कारण बाल डैमेज होने लग जाते हैं. अगर आप भी रूखे-बेजान बालों से परेशान हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं आपको कुछ गजब के घरेलू नुस्खें बताते हैं, जिसे अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं. 
 

रूखे-बेजान बालों से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. नारियल तेल  

अगर आप रूखे-बेजान बालों से परेशान हैं, तो आपको नारियल तेल से अपने बालों की अच्छे से मसाज करनी चाहिए. नारियल तेल बालों को मॉइस्चराइज करने में मददगार साबित होता है.
 

2. अंडे का हेयर मास्क 

अंडे का हेयर मास्क आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. 30 मिनट तक आपको इसको बालों में लगाकर रखना है और फिर साफ पानी से इसको धो लेना है. अंडे में मौजूद प्रोटीन व पोषक तत्व आपके बालों की अच्छे से देखभाल करते हैं.
 

3. एलोवेरा जेल 

एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये जेल नेचुरल कंडीशनर के तौर पर काम करेगा. बालों पर आपको इसको 20-30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें आपको गजब का असर मिल सकता है.
 

इसे भी पढ़ें: महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को छोड़िए! त्वचा पर गुलाबी निखार पाने के लिए लगाएं फेस पैक
 

 

4. दही का हेयर मास्क

दही का हेयर मास्क आपके बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन बालों के लिए फायदेमंद होती है. बालों पर नमी बनाएं रखने के लिए ये मददगार साबित होती है.
 

5. शहद और दही का हेयर मास्क

शहद और दही का हेयर मास्क भी आप अपने बालों पर लगा सकते हैं. आपके बाल फ्रिजी और रफ हैं, तो आप इस मास्क को लगा सकते हैं. हेयर हेल्थ के लिए वरदान साबित होता है.

