कोई हैवी वर्कआउट या स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं, वेट लॉस के लिए फॉलो करें ये हेल्दी डाइट
Advertisement
trendingNow12871564
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कोई हैवी वर्कआउट या स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं, वेट लॉस के लिए फॉलो करें ये हेल्दी डाइट

Weight Loss Diet: बहुत से लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हैवी वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइटिंग के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में इस आसान तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोई हैवी वर्कआउट या स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं, वेट लॉस के लिए फॉलो करें ये हेल्दी डाइट

How to Lose Weight Fast: आज के समय में मोटापा एक आम समस्या बन चुका है. हालांकि बहुत से लोग वजन घटाने के लिए हैवी वर्कआउट और डाइटिंग करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं. लेकिन आपको बता दें आप आसान और हेल्दी डाइट से भी वजन घटा सकते हैं. अगर आप भी वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये खबर आपके लिए है. वेट लॉस के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो आपको हेल्दी तरीके से वजन घटाने में मदद कर सकती है. 

 

हाई फाईबर ब्रेकफाइस्ट
वेट लॉस जर्नी में ब्रेकफास्ट एक अहम रोल निभाता है. बहुत से लोग डाइटिंग के चक्कर में ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं. लेकिन आपको बता दें, ऐसा करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है. दिन की शुरुआत एक हेल्दी हाई-फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए. इसके लिए आप ब्रेकफास्ट में ओट्स, उपमा, मूंग दाल चीला, अंडा, या दूध के साथ मिक्स्ड फ्रूट्स ले सकते हैं.

 

प्रोटीन और सब्जियों से भरपूर मील
अक्सर लोग वेट लॉस जर्नी में खाना कम कर देते हैं, जिसका उनपर बुरा असर पड़ता है. वेट लॉस के दौरान कम नहीं, हेल्दी खाना खाना चाहिए. कोशिश करें कि हर मील में दाल, पनीर, टोफू, राजमा, चना या सोया शामिल हो. इसके साथ, हरी सब्जी और सलाद भी होनी चाहिए. सब्जियों में ज्यादा फाइबर और कम कैलोरी होती है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है.

 

प्रोसेस्ड और शुगर से परहेज
अगर वेट लॉस जर्नी में कुछ छोड़ना है तो प्रोसेस्ड और शुगर वाली चीजों से बिल्कुल परहेज कर लें. पैकेज्ड फूड जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, केक, मिठाइयां और बाहर का बना हुआ तला-भुना खाना वजन बढ़ाने का काम करता है. इन चीजों में शुगर और ट्रांस फैट होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को खराब करने का काम करता है. इनकी जगह घर पर बना हेल्दी खाना खाना चाहिए.  

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

best diet chart to get rid of weightweight loss diet chart

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;