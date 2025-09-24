कुछ महीनों में है शादी? लेकिन आंखों के नीचे आ गए हैं मोटे-मोटे डार्क सर्लक; इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा
Advertisement
trendingNow12934276
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कुछ महीनों में है शादी? लेकिन आंखों के नीचे आ गए हैं मोटे-मोटे डार्क सर्लक; इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Home Remedies to Remove Dark Circles: आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना एक आम समस्या है. लेकिन अगर कोई खास मौका है तो ये डार्क सर्कल्स आपकी सुंदरता पर बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ महीनों में है शादी? लेकिन आंखों के नीचे आ गए हैं मोटे-मोटे डार्क सर्लक; इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Dark Circles Home Remedies: शादी हर इंसान के लिए खास होता है. खासकर लड़कियां इस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं. लेकिन शादी की तैयारी और काम काज के कारण नींद पूरी नहीं होती और आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जिससे चेहरा थका हुआ और बीमार-सा लग सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आपकी शादी भी कुछ महीनों में है, तो इन 4 आसान घरेलू नुस्खों से आप अपने डार्क सर्कल्स से छुटकारा पा सकते हैं.

 

आलू और खीरे का रस
आलू और खीरा दोनों ही स्किन को ठंडक देने वाले और ब्लीचिंग गुणों से भरपूर होते हैं. ऐसे में इसके इस्तेमाल से डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाया जा सकता है. इसको एस्तेमाल करने के लिए एक छोटा आलू और आधा खीरा घिस लें. इनका रस निकालकर एक कॉटन बॉल की मदद से आंखों के नीचे लगाएं. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. इससे आंखों की सूजन कम होगी और डार्क सर्कल्स भी हल्के होने लगेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गुलाब जल
गुलाब जल स्किन को ठंडक और ताजगी देने का काम करता है. ऐसे में इसके इस्तेमाल से भी आंखों के डार्क सर्कल्स को कम किया जा सकता है. इसको इस्तेमाल करने के लिए गुलाब जल में कॉटन पैड भिगोकर 10 से 15 मिटन तक आंखों पर रखें. अब रोजाना रात को सोने से पहले ऐसा करें. यह उपाय आंखों को आराम देगा और धीरे-धीरे इसकी मदद से डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे. 

 

टी बैग्स
ग्रीन टी या ब्लैक टी बैग्स के इस्तेमाल से भी आंखों के नीचे आ रहे डार्क सर्कल्स को कम किया जा सकता है. दरअसल इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन होते हैं, जो स्किन को टाइट करने और काले घेरों को हल्के करने में आपकी मदद करता है. ऐसे में इसका करने के लिए टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा कर लें. इन्हें 10 से 15 मिनट तक आंखों पर रखें. इससे आंखों की थकान भी दूर होगी और चेहरे पर भी ताजगी आएगी. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Dark Circles Home Remedieshome remedies for dark circles

Trending news

पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
;