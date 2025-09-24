कुछ महीनों में है शादी? लेकिन आंखों के नीचे आ गए हैं मोटे-मोटे डार्क सर्लक; इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Home Remedies to Remove Dark Circles: आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना एक आम समस्या है. लेकिन अगर कोई खास मौका है तो ये डार्क सर्कल्स आपकी सुंदरता पर बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं.
Dark Circles Home Remedies: शादी हर इंसान के लिए खास होता है. खासकर लड़कियां इस दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं. लेकिन शादी की तैयारी और काम काज के कारण नींद पूरी नहीं होती और आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जिससे चेहरा थका हुआ और बीमार-सा लग सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आपकी शादी भी कुछ महीनों में है, तो इन 4 आसान घरेलू नुस्खों से आप अपने डार्क सर्कल्स से छुटकारा पा सकते हैं.
आलू और खीरे का रस
आलू और खीरा दोनों ही स्किन को ठंडक देने वाले और ब्लीचिंग गुणों से भरपूर होते हैं. ऐसे में इसके इस्तेमाल से डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाया जा सकता है. इसको एस्तेमाल करने के लिए एक छोटा आलू और आधा खीरा घिस लें. इनका रस निकालकर एक कॉटन बॉल की मदद से आंखों के नीचे लगाएं. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. इससे आंखों की सूजन कम होगी और डार्क सर्कल्स भी हल्के होने लगेंगे.
गुलाब जल
गुलाब जल स्किन को ठंडक और ताजगी देने का काम करता है. ऐसे में इसके इस्तेमाल से भी आंखों के डार्क सर्कल्स को कम किया जा सकता है. इसको इस्तेमाल करने के लिए गुलाब जल में कॉटन पैड भिगोकर 10 से 15 मिटन तक आंखों पर रखें. अब रोजाना रात को सोने से पहले ऐसा करें. यह उपाय आंखों को आराम देगा और धीरे-धीरे इसकी मदद से डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे.
टी बैग्स
ग्रीन टी या ब्लैक टी बैग्स के इस्तेमाल से भी आंखों के नीचे आ रहे डार्क सर्कल्स को कम किया जा सकता है. दरअसल इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन होते हैं, जो स्किन को टाइट करने और काले घेरों को हल्के करने में आपकी मदद करता है. ऐसे में इसका करने के लिए टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा कर लें. इन्हें 10 से 15 मिनट तक आंखों पर रखें. इससे आंखों की थकान भी दूर होगी और चेहरे पर भी ताजगी आएगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.