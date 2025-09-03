बरसात में फंगल इंफेक्शन ने कर दिया है परेशान? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा
Advertisement
trendingNow12907367
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में फंगल इंफेक्शन ने कर दिया है परेशान? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Home Remedies for Fungus: गर्मी के मौसम में फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खों से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे नुस्खों के बारे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में फंगल इंफेक्शन ने कर दिया है परेशान? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Monsoon Fungus Prevention: गर्मी के बाद मानसून जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ नमी और गंदगी के कारण फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन की जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके साथ-साथ पसीना, गीले कपड़े, गंदे पैर या गीले जूते, इसके फंगस को फैलाने का काम करते हैं. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों से आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं. 

 

नीम की पत्तियां
एंटीफंगल ट्रीटमेंट करने के लिए नीम के पत्ते फायदेमंद हो सकता है. दरअसल नीम में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो फंगल इंफेक्शन को जड़ से खत्म करने में मददगार है. इसके इस्तेमाल के लिए 10 से 15 नीम की पत्तियों को पानी में उबालें. अब इस पानी से नहाएं या केवल इंफेक्टेड हिस्से को धोएं. आप चाहें तो नीम की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना सकते हैं और इसे इंफेक्टेड जगह पर लगा सकते हैं. दिन में 1 से 2 बार इसके इस्तेमाल करने के आपको फायदा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

टी ट्री ऑयल
टी ट्री ऑयल की मदद से भी फंगल इंफेक्शन को दूर किया जा सकता है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन पर फंगस को फैलने से रोकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल को नारियल तेल में मिला कर इंफेक्टेड एरिया पर लगाएं. दिन में दो बार लगाने से आपको फायदा हो सकता है. आपको बता दें, इसे सीधा लगाने से स्किन पर जलन हो सकती है, इसलिए इसे नारियल या जैतून तेल में मिला कर इस्तेमाल करना चाहिए. 

 

हल्दी
हल्दी नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी में करक्यूमिन नाम के तत्व पाए जाते हैं, ये एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल दोनों से बचाव करता है. ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने पर पानी या नारियल तेल में हल्दी मिलाकर, उसके पेस्ट को इंफेक्टेड जगह पर लगाएं. इसे दिन में 1 बार लगाने से आपको फायदे होगा.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

monsoon fungus preventionhome remedies for fungus

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;