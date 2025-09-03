बरसात में फंगल इंफेक्शन ने कर दिया है परेशान? इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Monsoon Fungus Prevention: गर्मी के बाद मानसून जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ नमी और गंदगी के कारण फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन की जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके साथ-साथ पसीना, गीले कपड़े, गंदे पैर या गीले जूते, इसके फंगस को फैलाने का काम करते हैं. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों से आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं.

नीम की पत्तियां

एंटीफंगल ट्रीटमेंट करने के लिए नीम के पत्ते फायदेमंद हो सकता है. दरअसल नीम में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो फंगल इंफेक्शन को जड़ से खत्म करने में मददगार है. इसके इस्तेमाल के लिए 10 से 15 नीम की पत्तियों को पानी में उबालें. अब इस पानी से नहाएं या केवल इंफेक्टेड हिस्से को धोएं. आप चाहें तो नीम की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना सकते हैं और इसे इंफेक्टेड जगह पर लगा सकते हैं. दिन में 1 से 2 बार इसके इस्तेमाल करने के आपको फायदा हो सकता है.

टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल की मदद से भी फंगल इंफेक्शन को दूर किया जा सकता है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन पर फंगस को फैलने से रोकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल को नारियल तेल में मिला कर इंफेक्टेड एरिया पर लगाएं. दिन में दो बार लगाने से आपको फायदा हो सकता है. आपको बता दें, इसे सीधा लगाने से स्किन पर जलन हो सकती है, इसलिए इसे नारियल या जैतून तेल में मिला कर इस्तेमाल करना चाहिए.

हल्दी

हल्दी नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी में करक्यूमिन नाम के तत्व पाए जाते हैं, ये एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल दोनों से बचाव करता है. ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने पर पानी या नारियल तेल में हल्दी मिलाकर, उसके पेस्ट को इंफेक्टेड जगह पर लगाएं. इसे दिन में 1 बार लगाने से आपको फायदे होगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.