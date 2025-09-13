इन 4 बेडटाइम हाइजीन टिप्स से पाएं अच्छी नींद, एकदम से घोड़े बेच कर सो जाएंगे
Bedtime Hygiene Tips: आज के समय में नींद से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई है. हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छी नींद आए. इस खबर में हम आपको ऐसे बेडटाइम हाइजीन बताएंगे, जिससे आपकी अच्छी नींद आ सकती है.

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:46 AM IST
Sleep Hygiene Tips: इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अच्छी नींद लेना किसी चुनौती से कम नहीं है. हर इंसान चाहता है कि वो गहरी और सुकूनभरी नींद ले. अगर आप भी नींद से जुड़ी समस्याओं से जुझ रहे हैं और बस सुकून से सोना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे बेडटाइम हाइजीन के बारे में बताएंगे, जो अच्छी नींद लाने में आपकी मदद कर सकता है.

 

सोने का समय तय करें
अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी है कि आप सोने का समय तय करें. हर रोज एक ही समय पर सोना और उठना शुरू कर दें. इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट होती है. ऐसा करने से ब्रेन को साइन मिलता है कि सोने का समय हो गया है. साथ ही छुट्टी के दिनों में भी इसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें. 

सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें
आज के समय में अक्सर लोगों को फोन देखने की आदत होती है. लेकिन ये आदत आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकती. दरअसल फोन, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट, आपके नींद के हार्मोन मेलाटोनिन पर असर पड़ती है. इसलिए सोने से कम से कम 30 से 60 पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें. 

 

हल्का और समय पर डिनर करें
डिनर का भी आपकी नींद पर असर पड़ता है. अगर आप रात में हेवी खाना खाते हैं, तो खाना पचने में दिक्कत होती है और अच्छी नींद नहीं आती है. ऐसे में सोने से 2 से 3 घंटे पहले डिनर करें और कोशिश करें की हल्का और पचने वाला खाना ही खाएं. 

 

सोने से पहले रिलैक्स करें
सोने से पहले रिलैक्स करने से अच्छी नींद आ सकती है. इसके लिए सोने से पहले किताब पढ़े, बीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें. इससे दिमाग शांत रहता है. ऐसे में अच्छी नींद आती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

