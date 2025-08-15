किचन की टाइल्स पर जम गई है चिपचिपी गंदगी, तेल और खाने के छींटे हटाने के लिए फॉलो करें ये घरेलू नुस्खें
Kitchen Tiles Cleaning Tips: किचन में काम करने वाले लोगों के लिए टाइल्स में जमी गंदगी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है. ऐसे में आप कई घरेलू नुस्खों से इसे साफ कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको किचन के टाइल्स साफ करने के तरीके बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:05 PM IST
Kitchen Tiles Cleaning: किचन की टाइल्स रोजाना गंदी होती है. तेल, धूल और खाने के छींटों से किचन की टाइल्स पर गहरे धब्बे लग जाते हैं. अगर समय पर इन धब्बों की सफाई न की जाए, तो इस जमी हुई गंदगी को हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसी गंदी दिखने वाली टाइल्स न केवल किचन की खूबसूरती खराब करती है. बल्कि हाइजीन के लिए भी ये अच्छी नहीं होता. हालांकि कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों से आप किचन की टाइल को आसानी से साफ कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके आसान टिप्स बताएंगे. 

 

नींबू और बेकिंग सोडा 
नींबू और बेकिंग सोडा की मदद से आप आसानी से किचन की टाइल्स को चमका सकते हैं. नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, वहीं बेकिंग सोडा जमी हुई जिद्दी गंदगी को हटाने में मददगार है. इसे साफ करने के लिए एक कटोरे में बेकिंग सोडा लें, इसमें नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं. अब इस पेस्ट को टाइल्स पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़े दें. इसके बाद इस जगह को ब्रश या स्क्रब से रगड़ें. लास्ट में टाइल्स को साफ पानी से घोकर सूखे कपड़ें से पोंछें. 

 

सिरका और गर्म पानी 
टाइल्स को साफ करने के लिए सिरका और गर्म से आप डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं. अगर टाइल्स पर चिकनाई ज्यादा हो रही है, तो ये तरना बेहद फायदेमंद है. इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें, इसमें आधा कप सफेद सिरका डालें और एक कपड़ें या स्पॉन्ज की मदद से टाइल्स को साफ करें. सिरका सफाई के साथ-साथ बदबू को भी दूर करता है. 

 

टाइल्स के ग्राउट की सफाई
अक्सर टाइल्स के बीच की सफेद लाइनें यानी ग्राउट जल्दी गंदी हो जाती है. अगर आप इन्हें साफ करना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. टूथब्रश पर बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट लगाकर, ग्राउट पर अच्छे से रगड़ें. ऐसा करने से आसानी से सफाई हो सकती है. 

 

रोजाना की सफाई
किचन की टाइल साफ करने के लिए इनकी रोजाना सफाई शुरू कर दें. इन्हें रोजाना पोंछे. खाना बनाने के बाद गीले कपड़े से टाइल्स को हल्का पोंछ लें. इसके साथ-साथ हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करें. ऐसा करने से किचन में ज्यादा गंदगी नहीं जमती है.

ये भी पढ़ें- स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में लग गया है पीरियड्स का दाग, चुटकियों में ऐसे हटाएं स्टेन

