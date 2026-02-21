खुद की ही लाइफ में केवल गेस्ट बनकर रह गए हैं आप? 'Me-Time' के लिए अपनाएं ये 4 आदतें

Spend Time With Yourself: आजकल लोगों की लाइफ काम और घर के किस्सों में ही उलझकर रह गई है, जिस वजह से उनको खुद के लिए ही समय नहीं मिल पाता है. अगर आप एक कामकाजी महिलाएं हैं, तो ये आपके लिए काफी बड़ा टास्क का काम हो जाता है. आपको इस बिजी लाइफ के चलते खुद के लिए समय निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना इसका काफी बुरा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. अगर आप भी खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आपको सारे कामकाज को कुछ समय के लिए भूल जाना है और केवल खुद के लिए जीना है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे 'Me-Time' के लिए अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं.



'Me-Time' के लिए अपनाएं ये 5 आदतें



1. क्रिएटिव बनें

आपको केवल ऑफिस या घर के काम ही नहीं करने हैं बल्कि इन सभी के बीच से खुद के लिए समय निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको डायरी लिखना या भी जो आपको अच्छा लगता है उन चीजों को करना है.



2. खुद को स्पेशल फील

ये बात जरूरी नहीं होती है कि आप खुद को ही स्पेशल फील करवाएं आप खुद को भी कई तरीकों से स्पेशल फील करवाकर खुद को भी खुश रख सकते हैं. आपको अपने लिए टेस्टी सा खाना बनाना है अपनी खास जगह पर भी जा सकते हैं.



3. पुराने दोस्त के साथ

लाइफ में एक अच्छा दोस्त लाइफ को बिल्कुल बदल देता है. अगर आप खुद के साथ या खुद को खुश रखना चाहते हैं, तो आप अपने पुराने दोस्त के साथ घूमने-फिरने भी जा सकते हैं. इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा.



4. फोन से दूरी

अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो आपको फोन से दूरी बनानी चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठने के बाद सीधा फोन देखते हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपके दिमाग पर असर पड़ता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.