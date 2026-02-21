Advertisement
trendingNow13117316
Hindi Newsलाइफस्टाइलखुद की ही लाइफ में केवल गेस्ट बनकर रह गए हैं आप? Me-Time के लिए अपनाएं ये 4 आदतें

खुद की ही लाइफ में केवल गेस्ट बनकर रह गए हैं आप? 'Me-Time' के लिए अपनाएं ये 4 आदतें

Spend Time With Yourself: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोगों के पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है. ऐसा लगता है कि खुद की ही लाइफ में केवल गेस्ट बनकर रह गए हैं आज आपको बताते हैं आप किन-किन आदतों को अपनाकर मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद की ही लाइफ में केवल गेस्ट बनकर रह गए हैं आप? 'Me-Time' के लिए अपनाएं ये 4 आदतें

Spend Time With Yourself:  आजकल लोगों की लाइफ काम और घर के किस्सों में ही उलझकर रह गई है, जिस वजह से उनको खुद के लिए ही समय नहीं मिल पाता है. अगर आप एक कामकाजी महिलाएं हैं, तो ये आपके लिए काफी बड़ा टास्क का काम हो जाता है. आपको इस बिजी लाइफ के चलते खुद के लिए समय निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना इसका काफी बुरा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. अगर आप भी खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आपको सारे कामकाज को कुछ समय के लिए भूल जाना है और केवल खुद के लिए जीना है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे  'Me-Time' के लिए अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं.
 

'Me-Time' के लिए अपनाएं ये 5 आदतें 
 

1. क्रिएटिव बनें 

Add Zee News as a Preferred Source

आपको केवल ऑफिस या घर के काम ही नहीं करने हैं बल्कि इन सभी के बीच से खुद के लिए समय निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको डायरी लिखना या भी जो आपको अच्छा लगता है उन चीजों को करना है.
 

2. खुद को स्पेशल फील

ये बात जरूरी नहीं होती है कि आप खुद को ही स्पेशल फील करवाएं आप खुद को भी कई तरीकों से स्पेशल फील करवाकर खुद को भी खुश रख सकते हैं. आपको अपने लिए टेस्टी सा खाना बनाना है अपनी खास जगह पर भी जा सकते हैं.
 

3. पुराने दोस्त के साथ 

लाइफ में एक अच्छा दोस्त लाइफ को बिल्कुल बदल देता है. अगर आप खुद के साथ या खुद को खुश रखना चाहते हैं, तो आप अपने पुराने दोस्त के साथ घूमने-फिरने भी जा सकते हैं. इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा.
 

4. फोन से दूरी

अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो आपको फोन से दूरी बनानी चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठने के बाद सीधा फोन देखते हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपके दिमाग पर असर पड़ता है.
 

 

ये भी पढे़ंः आम के मंजर को गिरने से बचाएंगे घरेलू उपाय, सीजन में मिलेंगे मीठे फल 
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

spend time with yourselfhow to spend timeLife Changing Tips

Trending news

'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा