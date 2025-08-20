ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रात में जरूर करें ये 4 काम, चांद जैसा चमकने लगेगा चेहरा
Advertisement
trendingNow12888559
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रात में जरूर करें ये 4 काम, चांद जैसा चमकने लगेगा चेहरा

Night Habits to Get Glowing Skin: हर इंसान अच्छी स्किन चाहता है. लेकिन कई कारणों से स्किन पर थकान और डलनेस आ जाती है. हालांकि कुछ आदतों से आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकती हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

  1. Nighttime Skincare Routine: चेहरे पर दाग-धब्बा, एक्ने किसी को पसंद नहीं होता है. हर इंसान साफ, चमकदार और बेदाग दिखना चाहता है. लेकिन धूप, प्रदूषण, स्ट्रेस और गलत खानपान के कराण स्किन पर थकान और डलनेस आ जाती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ अच्छी आदतों को आप इन से छुटकारा पा सकते हैं. खासकर रात को सोने से पहले कुछ आदतें अपनाने से स्किन रिपेयर होती है और अगली सुबह और भी ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है. इस खबर में हम आपको वे नाइट हैबिट्स के बारे में बताएंगे, जो आपको ग्लास स्किन जैसा निखार दिला सकती है. 
  2. चेहरे को अच्छे से क्लीन करें
    दिनभर की धूल-मिट्टी और मेकअप अगर रात में चेहरे पर रह जाए,तो पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स की दिक्कत हो सकती है. ऐसे में सोने से चेहरे को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. अगर आपने मेकअप किया है तो, पहले मेकअप रिमूवर से साफ करें और फिर फेस वॉश करें. इससे स्किन हेल्दी दिखेगी. 
  3. टोनर और सीरम
    चेहरे को साफ करने के बाद, स्किन को हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है. इसके लिए चेहरे पर टोनर और सीरम लगाना चाहिए. टोनर स्किन का pH लेवल बैलेंस करता है, जिससे पोर्स टाइट होते हैं. वहीं, सीरम में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, स्किन को रिपेयर करते हैं, जिससे स्किन ग्लोइंग बनता है. रात के समय हायल्यूरोनिक एसिड या विटामिन C सीरम लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है. 
  4. नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर
    रात को सोने से पहले स्किन पर नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. इससे स्किन खुद को रिपेयर करती है. इससे स्किन को नमी और पोषण मिलता है, जिससे स्किन सॉफ्ट, स्मूद और फ्लॉलेस बनती है. ड्राई स्किन वालों के हैवी मॉइस्चराइजर और ऑयली स्किन वालों के लिए लाइट जेल बेस्ट क्रीम लगाना बेहतर होता है. 
  5. अच्छी नींद और हाइड्रेशन
    इसके साथ-साथ अच्छी स्किन के लिए अच्छी नींद और हाइड्रेशन भी बेहद जरूरी है. बाहर के साथ-साथ स्किन को अंदर से भी देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में सोने से पहले भरपूर मात्रा में पानी पीएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें. 
  6. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 
About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

tips to get glowing skintips to maintain glowing skin

Trending news

केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
DNA Analysis
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
US trade rules on Indian seafood
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
;