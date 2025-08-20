ग्लोइंग स्किन पाने के लिए रात में जरूर करें ये 4 काम, चांद जैसा चमकने लगेगा चेहरा

Nighttime Skincare Routine: चेहरे पर दाग-धब्बा, एक्ने किसी को पसंद नहीं होता है. हर इंसान साफ, चमकदार और बेदाग दिखना चाहता है. लेकिन धूप, प्रदूषण, स्ट्रेस और गलत खानपान के कराण स्किन पर थकान और डलनेस आ जाती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ अच्छी आदतों को आप इन से छुटकारा पा सकते हैं. खासकर रात को सोने से पहले कुछ आदतें अपनाने से स्किन रिपेयर होती है और अगली सुबह और भी ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है. इस खबर में हम आपको वे नाइट हैबिट्स के बारे में बताएंगे, जो आपको ग्लास स्किन जैसा निखार दिला सकती है.
चेहरे को अच्छे से क्लीन करें
दिनभर की धूल-मिट्टी और मेकअप अगर रात में चेहरे पर रह जाए,तो पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स की दिक्कत हो सकती है. ऐसे में सोने से चेहरे को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. अगर आपने मेकअप किया है तो, पहले मेकअप रिमूवर से साफ करें और फिर फेस वॉश करें. इससे स्किन हेल्दी दिखेगी.
टोनर और सीरम
चेहरे को साफ करने के बाद, स्किन को हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है. इसके लिए चेहरे पर टोनर और सीरम लगाना चाहिए. टोनर स्किन का pH लेवल बैलेंस करता है, जिससे पोर्स टाइट होते हैं. वहीं, सीरम में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, स्किन को रिपेयर करते हैं, जिससे स्किन ग्लोइंग बनता है. रात के समय हायल्यूरोनिक एसिड या विटामिन C सीरम लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है.
नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर
रात को सोने से पहले स्किन पर नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. इससे स्किन खुद को रिपेयर करती है. इससे स्किन को नमी और पोषण मिलता है, जिससे स्किन सॉफ्ट, स्मूद और फ्लॉलेस बनती है. ड्राई स्किन वालों के हैवी मॉइस्चराइजर और ऑयली स्किन वालों के लिए लाइट जेल बेस्ट क्रीम लगाना बेहतर होता है.
अच्छी नींद और हाइड्रेशन
इसके साथ-साथ अच्छी स्किन के लिए अच्छी नींद और हाइड्रेशन भी बेहद जरूरी है. बाहर के साथ-साथ स्किन को अंदर से भी देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में सोने से पहले भरपूर मात्रा में पानी पीएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें.
