रात में सोने से 15 मिनट पहले फॉलो कर लें ये 4 स्किन केयर रूटीन, निखार देखकर लोग भी पूछेंगे खूबसूरती का क्या है राज?

Night Skin Care Routines: भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान के कारण अधिकतर लोग अपनी स्किन का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से स्किन डैमेज होने लगती है. मेकअप, धूल, प्रदूषण और सूरज की हानिकारक किरणें भी स्किन को खराब करती है. केमिकल भरी चीजों को भी आपको अपनी स्किन पर कम से कम लगाना चाहिए. आपको इन सभी चीजों से दूर अपनी स्किन केयर का भी खास ध्यान रखना चाहिए. सुबह की भागदौड़ के चलते तो स्किन केयर ठीक से नहीं हो पाता है लेकिन आप रात के समय स्किन केयर रूटीन को अपनाकर अपनी स्किन को खिला-खिला रख सकते हैं. त्वचा की मरम्मत ठीक से करने के लिए रात का समय एकदम बेस्ट होता है. आज आपको बताते हैं कि आप कैसे रात के स्किन केयर रूटीन को अपनाकर अपने स्किन को खिला-खिला रख सकते हैं.



नाइट स्किन केयर रूटीन?



1. डबल क्लींजिंग

Add Zee News as a Preferred Source

स्किन को चमकदार और खिला-खिला रखने के लिए आपको रोजाना रात में सोने से पहले डबल क्लींजिंग को करना चाहिए, ये स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. अपनी स्किन टाइप के हिसाब का फेस वॉश लगाकर स्किन को साफ कर सकते हैं.



2. टोनर

रात के समय स्किन केयर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा करने से आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगी. आपको स्किन केयर करने के बाद टोनर को जरूर अपने फेस पर लगाना चाहिए. गुलाब जल का टोनर आप घर पर बनाकर भी लगा सकते हैं.



3. सीरम

स्किन में सीरम लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसको लगाने से त्वचा की काफी सारी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है. आपको अपनी स्किन के हिसाब से चीजों का चुनाव करना चाहिए.



4. मॉइस्चराइजिंग

स्किन पर नमी को बनाएं रखने के लिए आपको रोजाना मॉइस्चराइजिंग चेहरे पर करनी चाहिए. इसको रोजाना लगाने से आप अपने चेहरे की गंदगी को साफ कर सकते हैं.



इसे भी पढ़ें: ठंडे या गर्म पानी, सर्दियों में ग्लोइंग स्किन के लिए कौन सा पानी है ज्यादा बेहतर!



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.