ऑफिस का वर्क लोड बन रहा है स्ट्रेस का कारण? इन 4 स्मार्ट टिप्स को फॉलो करके तनाव से मिल सकता है रिलीफ

Hindi Newsलाइफस्टाइलऑफिस का वर्क लोड बन रहा है स्ट्रेस का कारण? इन 4 स्मार्ट टिप्स को फॉलो करके तनाव से मिल सकता है रिलीफ

Stress Management Tips At Work: आज के समय में कार्पोरेट ऑफ‍िस में काम का वर्क लोड काफी ज्यादा होने लगता है, जिस वजह से स्ट्रेस काफी ज्यादा होने लगता है आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे तनाव को कम कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:10 AM IST
Stress Management Tips At Work:  आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, कार्पोरेट ऑफ‍िस में वर्क लोड काफी ज्यादा होने लगता है, जिसका बुरा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है.  ऑफ‍िस की टेंशन हमेशा ही लगी रहती है. कभी-कभी तो ऑफ‍िस खत्म होने के बाद भी काम पूरा द‍िन चलता ही रहता है. ड‍िप्रेशन महसूस भी काफी ज्यादा होने लग जाता है. घर और ऑफिस दोनों जगह की जिम्‍मेदारियों को निभाकर सारी जगह से फंसा हुआ महसूस होने लगता है. कई लोग मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना लंबे समय तक करते है और फिर इससे छुटकारा भी नहीं मिलता है.  घर-ऑफिस की जिम्मेदारियां मिलकर स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ा देती है अगर आप भी इन सभी चीजों से गुजर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आइए आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिसको फॉलो करके  तनाव से छुटकारा काफी हद तक मिल सकता है आइए आप भी फॉलो करें.
 

तनाव से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 

अगर आप ऑफ‍िस की टेंशन और  वर्क लोड  से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और हर समय आपको तनाव रहता है, तो आप आराम पाने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना भी कर सकते हैं. हार्ट रेट और बीपी बैलेंस करके आपके मन को शांति देगा.
 

2. पर्याप्त नींद

जिंदगी को खुशहाल बीमारियों और मानसिक तनाव से खुद को दूर रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको रोजाना 7-8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए. अगर आप भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं, तो आप तनाव से भी कोसों दूर रह सकते हैं.
 

3. बीच-बीच में ब्रेक 

आपको हर समय काम में ही उलझकर नहीं रहना चाहिए आपको काम से बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए. लगातार काम करने या टेंशन लेने से समस्या और भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है.
 

4. हेल्दी खाना

कुछ लोग अनहेल्दी खाने की ओर काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से तनाव और बीमारियां शरीर को घेरने लगने लग जाते हैं. आपको हमेशा अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को ही बनाकर खाना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: सर्दियां आते ही बजल जाता है मूड? जानें कैसे SAD डिसऑर्डर बन रहा है साइलेंट दुश्मन
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

