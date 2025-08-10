ब्रेकअप के बाद कभी न करें ये 4 काम, वरना 'मूव ऑन' करने में लग जाएंगे सालो-साल
Move on Tips: मूव ऑन करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता है. कुछ लोगों को मूव ऑन करने में सालो-साल लग जाते हैं. इस खबर में हम आपको मूव ऑन करने का सही तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 03:06 AM IST
Move on Tips in a Relationship: एक रिश्ते में आना जितना खूबसूरत होता है, उतना ही ब्रेकअप मुश्किल होता है. ब्रेकअप को बाद खुद को संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. यह एक ऐसा दौर होता है, जिसमें फीलिंग्स, यादें और उम्मीदें एक साथ खत्म हो जाती हैं. लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा लोगों के बार कोई ओप्शन नहीं बचता है. ऐसे में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालने और आगे बढ़ें.

 

अपनी फीलिंग्स को न दबाएं
ब्रेकअप के बाद अपनी फीलिंग्स जैसे दुख, गुस्सा, अकेलापन और खालीपन को महसूस करें, न कि इन्हें दबाने की कोशिश करें. अपनी फीलिंग्स को एक्सेपट करना सीखें. ऐसे हालात में रोने का मन हो, तो रो लें. इसके अलावा अपनी फीलिंग्स को लिखने का मन हो या किसी से शेयर करने का मन हो, वो भी करें. खुद को ठीक होने का समय ही और उसके प्रोसेस को अपनाएं. 

 

खुद में फोकल करें
ऐसे सिच्युएशन में खुद पर फोकर करना शुरू कर दें. ये समय खुद को देने और सुधारने का है. अपने शौक, इंटरेस्ट और गोल्स पर ध्यान दें. नए स्किल सीखें, वर्कआउट करें या कहीं धूमने जाएं. खुद को बिजी और प्रोडक्टिव रखने की कोशिश करें. इससे दिमाग बार-बार पुरानी बातों को नहीं याद करेगा. ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा.  

 

पुरानी यादों से दूरी रहें
एक्स की फोटो, चैट, गिफ्ट या सोशल मीडिया पोस्ट से बिल्कुल दूरी बना लें. या तो इन्हें डीलिट कर दें या कुछ समय के लिए बिल्कुल दूरी बना लें. इसके साथ-साथ एक्स के कॉमन दोस्तों से भी नहीं मिलें. ऐसी कोई चीजें नहीं करें, जो आपकी उसकी याद दिलाएं. ऐसा करने से आप बार-बार पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है. 

 

मदद लें
अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप खुद से अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो मदद लें. ब्रेकअप के बाद लगातार उदासी, नींद न आना, कम पर ध्यान नहीं लगता, जैसी चीजें हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें. 

