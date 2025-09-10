आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनाएं ये 5 जबरदस्त तरीके, बिना मेकअप के भी दिखेंगी क्यूट!
आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनाएं ये 5 जबरदस्त तरीके, बिना मेकअप के भी दिखेंगी क्यूट!

Eye attractive tips:  अगर आप अपनी आंखों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है, तो आज आपको बताते हैं कुछ कमाल के तरीके, जिसको अपनाकर आप अपनी आंखों को कमाल की खूबसूरती दे सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:14 PM IST
आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनाएं ये 5 जबरदस्त तरीके, बिना मेकअप के भी दिखेंगी क्यूट!

Eye attractive tips:  महिलाएं अपनी आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए कई तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करती हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट हमारी आंखों को कई तरह से नुकसान करते हैं. आपकी आंखें आपके चेहरे को सुंदर दिखाने में काफी ज्यादा मददगार होती है. अगर आप भी अपनी आंखों को अट्रैक्टिव रखना चाहती हैं, तो कुछ कमाल के तरीकों को अपनाकर आप ऐसा कर सकती हैं. मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करके आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं आइए आपको बताते हैं.

 

आंखों को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं?
 

1. टी बैग्स 

अगर आप अपनी आंखों को बिना मेकअप के अट्रैक्टिव और खूबसूरत रखना चाहती हैं, तो आप टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं ये काफी बेस्ट माना जाता है. आंखों पर रखने से आईज के स्किन में कसाव आता है.
 

2. पर्याप्त नींद 

कुछ लोगों को देर से सोने और उठने की आदत होती है आपको बता दे इसका बुरा असर आपकी आंखों पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. अगर आप अपनी आंखों को सबसे खूबसूरत रखना चाहते है, तो आपको कम से कम 8 घंटे की पर्याप्त नींद तो लेनी ही चाहिए.
 

3. हरी सब्जियां 

आंखों को खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए. आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए. प्रोटीन से भरपूर चीजों को आपको खाना चाहिए.
 

4. पानी

अगर आप अपनी आंखों की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते है, तो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए. आंखों की ड्राईनेस को दूर करने के लिए भी ये काफी मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें:  चुटकियों में माथे के कालेपन को साफ करने के लिए लगा सकते हैं ये 1 खास फेस पैक

 

5. आंखों को वॉश 

आपको सुबह उठते ही अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोनी चाहिए, इससे आपकी आंखे काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगी. आंखे दिखने में हमेशा फ्रेश और चमकदार नजर आएंगी.
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;