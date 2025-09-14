महंगे हेयर स्पा छोड़िए! घर बैठे कोरियन जैसे शाइनी बालों के लिए फॉलो कर सकते हैं ये 5 सीक्रेट स्टेप्स!

Korean Hair Care Tips: आजकल अधिकतर लड़कियां अपने बालों की कई सारी समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. अक्सर महंगे हेयर स्पा और चीजों को लगाती हैं, जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बालों का झड़ना,बेजान, सूखापन जैसी समस्या आने लगती हैं. आपने देखा होगा कोरियन लड़कियां अपने बालों की देखभाल काफी अच्छे से करती हैं, जिस वजह से उनके बाल हमेशा शाइनी और हेल्दी नजर आते हैं आज आपको बताते हैं घर बैठे कोरियन जैसे शाइनी बालों के लिए आपको क्या करना चाहिए?



कोरियन जैसे शाइनी बालों का सीक्रेट



1. हेयर वॉश

अगर आप कोरियन जैसे शाइनी बालों को पाना चाहती हैं, तो सबसे पहले बालों को अच्छे से आपको वॉश कर लेना है. बालों से गंदगी, तेल को अच्छे से निकाल देना है. कंडीशनर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है.



2. स्टीमिंग

बालों को अच्छे से स्टीमिंग करना बेहद ही जरूरी होता है, जिससे आपके बाल अंदर तक साफ और हेल्दी बन सकें. घर पर स्टीम करने के लिए आपको एक तौलिये लेना है और गरम पानी में इसको डालकर फिर निचोड़कर अपने बालों पर पूरी तरह से बांधकर 15-20 मिनट के लिए रखना है.



3. चावल का पानी

अगर आप अपने बालों में कोरियन जैसे शाइनी पाना चाहती हैं, तो चावल के पानी से अपने बालों को धोना चाहिए. नेचुरल कंडीशनर के लिए बेहद ही बेस्ट माना जाता है. बालों को चमकदार बनाता है.



4. स्कैल्प की मसाज

आपको स्कैल्प तक बालों की अच्छे से मसाज करनी चाहिए. ब्लड सर्कुलेशन और बालों की ग्रोथ में मदद होती है.



5. बालों को धो लें

सभी चीजों को करने के बाद आपको अपने बालों को अच्छे से फिर से वॉश कर लेना है. ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से ही आपको बालों को धोना है. आपके बाल चमकदार और मुलायम हो जाएंगे.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)