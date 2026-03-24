अब गर्मियों में बार-बार नहीं फटेगा दूध, दिनभर ताजा रखने के लिए अपनाएं 5 जबरदस्त देसी उपाय

Milk Storage Tips In Summer: गर्मियों का मौसम आते ही कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खाने की चीजें भी खराब होना शुरू हो जाती है. सबसे अहम बात दूध रखे-रखे बार-बार खराब हो जाता है और इससे अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. लोग सुबह दूध लेकर आते है और फिर थोड़ी देर बाद या शाम तक भी वो खराब हो जाता है. काफी कुछ करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. अगर आप फटने से बचाना चाहते हैं, तो सही तरीके से स्टोर करना आपको आना चाहिए. आज आपको बताते हैं आप किन छोटी-छोटी चीजों को अपनाकर इस समस्या से जल्दी ही राहत पा सकते हैं. जबरदस्त देसी उपाय क्या हैं आप भी जान लीजिए.



दूध को ताजा रखने के लिए देसी उपाय



1. सूती कपड़े

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आपकी ये परेशान है कि बार-बार दूध खराब हो जाता है, तो इससे राहत पाने के लिए आपको गीले सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है. उबालने के बाद दूध को ठंडा कर लें और फिर इसको गीले सूती कपड़े से बांधकर रख दें ताकि उसके अंदर ठंडक बनी रहे.



2. ढककर रखना

कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग दूध को ऐसी छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो खराब और फटने लगाता है इससे अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप हमेशा दूध को उबालने के बाद साफ तरीके से ढककर ही रखना चाहिए. ये छोटे-छोटे तरीके आपको अपनाने चाहिए.



3. फ्रिज में स्टोर

कुछ लोग दूध को उबाले के बाद उसको बाहर ऐसी छोड़ देते हैं अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको फ्रिज में तुरंत ही दूध को डाल देना है. साफ-सफाई का ध्यान भी आपको अच्छे से रखना है वरना खराब जल्दी भी हो सकता है.



4. तुरंत उबालें

आपको दूध लाकर ऐसी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा करने से तापमान बढ़ने के साथ-साथ उसमें भी धूल-कण आने लगते हैं, जो दूध को खराब कर देते हैं. दूध उबालने के बाद ही फ्रिज में रखना चाहिए.



5. बार-बार बाहर न रखें

अगर आपकी आदत है कि दूध को फ्रिज में रखने के बाद बार-बार बाहर निकालकर रख देते हैं, तो ये आदत आपको छोड़नी होगी. लंबे समय तक बाहर रखने से दूध खराब जल्दी हो जाएगा.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.