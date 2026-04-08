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सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने की लग गई है गंदी लत? अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाने के लिए फॉलो करें ये जबरदस्त तरीके

Reels Addiction Reduce Tips And Tricks: आजकल लोग सुबह उठते ही मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं उनकी दिन की शुरूआत ही ऐसे होती हैं. ये गंदी आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर रही है. आपको बताते हैं कि कैसे आप इस समस्या से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:03 AM IST
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सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने की लग गई है गंदी लत? अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाने के लिए फॉलो करें ये जबरदस्त तरीके

Reels Addiction Reduce Tips And Tricks:  आजकल के समय में लोगों के दिन की शुरूआत मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने से होती है. लोग उठते ही अब धीरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं लेकिन ये आपकी सेहत पर बुरा असर भी डाल सकती है. आज की दुनिया डिजिटल हो गई है और फोन के बिना अपनी लाइफ को चला पाना मुश्किल सा हो गया है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर घंटों खराब कर देते हैं.  ये एक तरह से डिजिटल एडिक्शन का ही संकेत माना जाता है. पूरे दिन के रूटीन पर भी ये बुरा असर डालती है. 
 

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और कैसे ना कैसे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल पाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.  ये तरीका आपकी मेंटल हेल्थ पर ही काफी ज्यादा असर डालेगा.
 

सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने के नुकसान
 

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1. नींद की कमी

अगर आप भी सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने बैठ सकते हैं, तो इस आदत को आपको बदलना चाहिए. ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है. नींद की कमी भी इसका एक संकेत हो सकता है. ब्लू लाइट की वजह से नींद के हार्मोन बुरी तरह से बदलने लगते हैं.
 

2. फोकस में कमी

अगर आप फोन को काफी ज्यादा देखते हैं, तो ये आदत आपके लिए नुकसानदायी होती है. आपको फोकस में नमी झेलनी पड़ सकती है. आपका मन कहीं नहीं लगेगा और आपको भूलने की भी दिक्कत होने लग सकती है.
 

3. मेंटल हेल्थ खराब

अगर आप सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं लगातार फोन देखने से चिंता और डिप्रेशन की समस्या आपको काफी ज्यादा होने लग सकती है. दिमाग हमेशा बिजी रहेगा और भी आपको टेंशन होने लगेगी.
 

रील्स स्क्रॉल करने वाली आदत पर कंट्रोल 

1. किताब पढ़ना

अगर आप सुबह उठते ही फोन देखना शुरू कर देते हैं, तो ये आदत आपकी मेंटल हेल्थ को काफी नुकसान कर सकता है. फोन को हाथों में पकड़ने की जगह पर आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं.
 

2. मेडिटेशन या वॉक 

आपको मेडिटेशन या वॉक पर निकाल जाना चाहिए. ये तरीका आपके लिए काफी हद तक बेस्ट साबित होगा. सुबह की एक फिक्स रूटिन के तौर पर भी आप इसको अपना सकते हैं. 
 

3. ऐप टाइम लिमिट सेट

ऐप टाइम लिमिट सेट एक बेस्ट तरीका है, जिसकी मदद से आप स्क्रीन टाइम को कम से कम कर सकते हैं. आप तय समय से ज्यादा इस्तेमाल फोन को नहीं कर पाएंगे.
 

4. एप्स करें डिलिट

अगर आप भी फोन सुबह-सुबह उठकर देते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान से भरा हो सकता है. आपको ऐसे एप्स डिलिट करने चाहिए, जिनको आप सुबह-सुबह उठकर देते है.
 

(ये भी पढ़ें:  स्क्रीन टाइम कैसे बिगाड़ रही है लोगों की क्वालिटी स्लीप, डॉक्टर से जानें)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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