अच्छे से सोने के लिए रात को करें ये काम, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से आएगी बेहतर नींद
Night Healthy Eating Habits: रात में हम क्या खाने है, वो भी हमारी नींद को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से आप अच्छी नींद पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ईटिंग हैबिट्स बताएंगे.
Eating Habits for Better Night: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और स्ट्रेस के कारण नींद से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. इसके कारण कई लोग रात में देर तक करवटें बदलते रह जाते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी खान-पान की आदतें भी आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकते ही? अगर आप रात में कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएंगे, तो आपकी रात की नींद पर अच्छी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपकी नींद गहरी होती है. इस खबर में हम आपको ऐसे रात के हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताएंगे.
हल्का और हेल्दी
रात के समय भारी और ऑयली खाना खाने से पचने में समय लगता है, जिससे पेट में भारीपन और डिस्कंफर्ट महसूस हो सकता है. इससे नींद आने में देरी लगती है. इसलिए रात के खाने में हल्की दाल, सब्जी, रोटी या खिचड़ी जैसे आसानी से पच जाने वाले फूड्स खाने की सलाह दी जाती है. इसके साथ-साथ कोशिश करें, कि डिनर सोने से कम से कम 2 घंटे पहले कर लें, ताकि खाने के पचने में पूरा समय मिल सके.
कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स ले दूरी
रात में अच्छी नींद पाने के लिए कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है और नींद आने में परेशानी हो सकती है. अगर आपको रात में अच्छी नींद चाहिए, तो शाम के बाद इनका सेवन न करें. इसके जगह पर हर्बल टी या गर्म दूध पी सकते हैं, जो बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है.
सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल टी
सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल टी पीने के नींद अच्छी आती है. गर्म दूध में ट्रिप्टोफै नाम का अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन लेवल को बढ़ाकर नींद लाने में मदद करता है. इसी तरह हर्बल टी भी ब्रेन को शांत करके बेहद नींद लाने में मदद करता है.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
