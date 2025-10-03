ऐसे कंट्रोल करें हाई BP, सोने से पहले जरूर करें ये 3 काम

Night Habits to Control High BP: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक आम लेकिन बेहद खतरनाक समस्या बन गई है. अगर समय रहते इसपर ध्यान नहीं दिया जाए, तो यह हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी की समस्या का भी कारण बन सकता है. ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव करके ही आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं. खानकर नाइट हैबिट्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोने के पहले कुछ आसान आदतें अपनाना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आदतों के बारे में बताएंगे.

डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन

आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में ब्रेन और बॉडी दोनों ही थक जाते हैं. ऐसे में स्ट्रेस के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ऐसे में रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें. आप चाहें तो रात में हल्का मेडिटेशन या प्राणायाम भी कर सकते हैं. इससे आपका दिमाग शांत रहता है, स्ट्रेस कम होती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है.

नमक वाले या तले-भुने खाने से बचें

रात में भारी, ज्यादा नमक वाला खाना खाने से परहेज करें, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लें. साथ ही हल्का और कम नमक वाला खाना ही रात के समय खाएं, जैसे कि सूप, उबली सब्जी या सलाद. इससे डाइजेशन बेहतर होता है और बॉडी पर इसे पचाने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है.

गुनगुने पाने से नहाए या पैरों को धोएं

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने या सिर्फ पैर धोने से ही शरीर को रिलैक्स किया जा सकता है. इससे बॉडी की नसें खुलती हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. साथ ही दिनभर की थकान भी कम होती है. वही नहाने से आपकी नींद अच्छी होती है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.